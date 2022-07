El exalcalde de Teror Gonzalo Rosario renuncia a su acta de concejal

El exalcalde de Teror (Gran Canaria) Gonzalo Rosario, del PSOE, ha presentado este jueves al pleno del Ayuntamiento la renuncia a su cargo de primer teniente de alcalde y a su acta de concejal.

El Ayuntamiento explica que Rosario se ha despedido de sus compañeros, tras 23 años en la corporación, “con palabras de agradecimiento, tanto para su partido, el PSOE, como para el personal municipal, para el equipo de gobierno y para la ciudadanía en general”.

“Tras 50 años de actividad profesional, primero en la empresa privada y luego desde la política activa, me despido considerando que he dado lo mejor de mí y que ha llegado el momento de entregar el acta que me ha confiado el Partido Socialista y que le pertenece”, ha dicho.

El exalcalde ha explicado que abandona el Ayuntamiento por la necesidad de dedicar más tiempo a su familia, realizar una actividad más relajada con la jubilación, después de 50 años de trabajo, y cuidar más de su salud, “muy afectada”, señala el Consistorio.

Su puesto en el Ayuntamiento lo ocupará el siguiente candidato en la lista del PSOE en las elecciones locales de 2019, Ayraldo Montesdeoca Santana.