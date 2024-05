López Aguilar llama al voto el 9J: “Canarias se la juega todo en la UE, no somos menos europeos que los que residen en París”

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y candidato del PSOE al Parlamento Europeo, ha alertado este martes de la necesidad de que las canarias y canarios “también determinen” la composición del Parlamento Europeo que resultará de las elecciones del próximo 9 de junio. “Canarias se la juega todo en la Unión Europea, no somos menos europeos que los que residen en París”, ha señalado en un acto en Gran Canaria

López Aguilar afirmó que Canarias se lo juega todo porque no hay ningún emplazamiento europeo que no le importe a las islas. “¿O acaso no le importa a Canarias combatir el cambio climático con una transición verde justa? ¿Acaso no le importa a Canarias una política agrícola común, equitativa, que garantice la sostenibilidad y rentabilidad del sector primario?”.

El eurodiputado insistió que a Canarias también le importa “la digitalización y la diversificación de la economía; el pilar social y garantizar el derecho a la vivienda de colectivos como los jóvenes que la tienen prohibida en estos momentos; el hecho migratorio y la demanda de asilo, además de una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria y vinculante de todos los Estados miembros con esta frontera exterior de la Unión Europea a la que viene tanta gente desesperada, arriesgando la vida o perdiéndola en el intento”.

El eurodiputado socialista recalcó que en Canarias “somos europeos de cuerpo entero, de pleno derecho y detrás de ninguno. No somos ciudadanos menos europeos que quienes residen en París. Por tanto, lo que pase el 9 de junio va con nosotros. Tenemos que ejercer ese derecho y no permitir que nadie lo ejerza por nosotros”.

Para el candidato del PSOE, la ciudadanía canaria debe participar también en la elección de esos 700 escaños del Parlamento europeo. “Lo que le pido a las canarias y canarios es que vayan a votar el 9 de junio y que determinen la composición de ese Parlamento europeo, porque no es un parlamento de juguetes Es un parlamento legislativo, presupuestario, que hace leyes que obligan a los Estados miembros. Y todas las leyes sobre transición ecológica, digital o migratorias, son leyes que obligan a los Estados, las hacemos en el Parlamento europeo, representando a la ciudadanía, que vota directamente en sufragio universal el 9 de junio”.

El eurodiputado advirtió del peligro que supone para Europa los movimientos que se están produciendo para unir a los dos grupos de ultraderecha. “Hay un pronóstico de que la extrema derecha va a multiplicar sus escaños y eso no debe suceder. No es un acontecimiento meteorológico, que no podamos intervenir democráticamente con el voto. No estamos hablando de un meteorito, como el que extinguió a los dinosaurios. No. Estamos hablando de un hecho político que puede ser frenado votando democráticamente”.

López Aguilar apuesta por una Europa que sea capaz de negociar con los estados africanos, que son países de origen y tránsito, del hecho migratorio. “La única forma de hacerlo es a escala europea. Del mismo modo que la única que podemos, para acometer el cambio climático y el calentamiento global, es la descarbonización de la economía que propone la Unión Europea, financiada con una deuda común europea”.

“Eso es lo que está en juego. Y nada de eso tiene que ver ni lo favorece la extremaderecha, que lo que quiere es regresar a la casilla nacional. Una solución distópica, una solución aparentemente muy sencilla, pero lamentablemente estúpida y condenada al fracaso. Eso se puede intervenir democráticamente y es lo que le pido a la gente”, añadió.