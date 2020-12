“Eres un mantenido”, le dice un diputado de CC a otro de Podemos; “la próxima vez te arranco la cabeza”, le contestó

José Alberto Díaz Estébanez, diputado de Coalición Canaria (CC), y Francisco Déniz, de Sí Podemos, han protagonizado este viernes una grave trifulca al término de la Comisión Control de RadioTelevisión Canaria en el Parlamento regional, tras una acalorada discusión sobre el pluralismo en el ente autonómico, uno de los asuntos que se abordaron en la Cámara durante la comparecencia del administrador único de RTVC, Francisco Moreno.

El diputado de Coalición Canaria llamó “mantenido” al de Podemos, lo que en ese momento originó el altercado. Porque según Díaz-Estébanez, tras llamar “mantenido” a Déniz, este le susurró al oído “la próxima vez, te arranco la cabeza”.

“Nunca creí que llegara (sic) a vivir la vergüenza de ser amenazado físicamente por otro diputado en un Parlamento democrático. Eso es lo hizo hoy este sujeto, Francisco Déniz, de Podemos, acercándose tras la comisión para decirme que “… LA PRÓXIMA VEZ, TE ARRANCO LA CABEZA”, ha escrito el diputado del partido nacionalista en Twitter.

La discusión se inició una vez finalizada la sesión. Un comentario de la diputada Vidina Espino sobre la pluralidad informativa de la RTVC dio pie a que Déniz dijera que nunca ha habido tanta pluralidad como en esta legislatura; en ese momento intervino Estébanez, quien asegura que discutió a qué se refería el diputado de Sí Podemos Canarias cuando hablaba de pluralidad. El tono se fue encendiendo hasta que el parlamentario de Coalición Canaria defendió ser "un profesional de la comunicación" que intervenía en una comisión de control del ente público: "Y tú eres un mantenido de Carlos Sosa”, le habría dicho a Déniz aludiendo al director del programa de RTVC Trópico Distópico, contra el que se habían dirigido las críticas del de CC.

Tras ese comentario, Déniz entró en cólera, diciéndole, según Sí Podemos Canarias, que “nunca más” le llamara mantenido y que dejara “de calentarle la cabeza”. Sin embargo, el diputado de CC matiza que no considera el calificativo "mantenido" como un insulto. "Como todos los diputados cuando estamos en una comisión en la que no eres especialista, estás ahí como uno más", asegura. Después de esto fue cuando, según Estébanez, "se pone a mi lado y al oido me dice: la próxima vez te arranco la cabeza". Asegura que posteriormente le advirtió que no le amenazara y le retó a que repitiera esas palabras en voz alta. Pero "se dio la vuelta, cogió sus cosas y se mandó a mudar".

La escena fue presenciada con asombro por el resto de las diputadas que forman parte de la Comisión de Control de RTVC. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha convocado para el próximo miércoles a ambos diputados y a la presidenta de esa comisión, Carmen Hernández, para pedir explicaciones por el incidente protagonizado este viernes.

Incidente con un ujier

No es la primera vez que Díaz Estébanez protagoniza un acalorado incidente en el Parlamento regional. El pasado mes de septiembre la emprendió a gritos contra un ujier de la Cámara después de pedir que cerraran las ventanas del hemiciclo para que en su interior no se colaran las voces de una protesta que se celebraba en el interior. Su exigencia no fue satisfecha debido a los protocolos anti COVID y la necesidad de mantener ventilada la estancia, lo que provocó su enfado con el trabajador.

No pierdas la cabeza, no pierdas los nervios, no pierdas los papeles, no pierdas las esperanza, no pierdas el humor, no pierdas la cartera... pero, sobre todo y en todo lo que haces, no pierdas el corazón. — Jose Alberto D-E (@jadestebanez) 22 de septiembre de 2020

Ese mismo día, escribía en su perfil en Twitter el siguiente mensaje: “No pierdas la cabeza, no pierdas los nervios, no pierdas los papeles, no pierdas la esperanza, no pierdas el humor, no pierdas la cartera... pero, sobre todo y en todo lo que haces, no pierdas el corazón”.