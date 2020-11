Los militantes expulsados de Podemos anuncian que recurrirán la decisión

Militantes de Podemos expulsados del partido por darse de baja de las candidaturas al Parlamento de Canarias cuando quedaban horas para cerrarse los plazos recurrirán la medida y "seguirán militando activamente" en la organización pese a todo, según han anunciado este miércoles.

En un comunicado donde critican que la resolución del Comité de Garantías Estatal de Podemos que formalizó su expulsión "ha salido a la luz a pesar de su confidencialidad", los impulsores del recurso, un total de catorce, según detallan, subrayan que todos ellos "defienden la legitimidad de la decisión que tomaron en su momento".

Una decisión que, sin embargo, ha motivado el proceder del Comité de Garantías, que ha considerado que actuaron "intentando producir un daño irreparable a la formación" porque "llevaron a cabo una dimisión en bloque con objetivo de manipular la participación del partido en el proceso electoral", conforme a su resolución.

Frente a ella, los referidos militantes, entre los que su nota destaca que "se encuentran figuras públicas de relevancia como la exdiputada en el Congreso Carmen Valido, la exdiputada en el Parlamento de Canarias Natividad Arnáiz, la exsenadora María Alemán o el actual consejero en el Cabildo de Fuerteventura Pau Quiles", insisten en que se comportaron "legítimamente".

Porque, "sencillamente decidimos, legítimamente, no participar en unas listas electorales por la imposición de la entonces secretaria general, Noemí Santana, de incluir arbitrariamente y a dedo en esas listas a personas que no se habían sometido a las primarias", afirman. Aseguran que con su salida de las candidaturas "no se vulneró ninguna normativa interna ni código ético" de Podemos.

Por todo ello, expresan su propósito de "seguir luchando para que el sectarismo, el señalamiento público y la expulsión arbitraria no tengan cabida" en el partido.

Su escrito sale al paso de otro difundido el martes por el Consejo de Coordinación de Podemos en Canarias donde informaba de su expulsión y aseguraba que "no puede sino respetar y acatar la decisión, que cuenta con el veredicto unánime de los miembros del órgano competente".