Estos son los nuevos nombramientos del Gobierno de Canarias

El nuevo Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, ha hecho públicos este jueves los nuevos nombramientos que conforman el organizama del Ejecutivo. Son estos, tal y como aparecen recogidos en la web del Gobierno de Canarias.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Viceconsejero de la Presidencia:

Antonio José Olivera Herrera

Licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Economía Aplicada del Instituto Universitario Ortega y Gasset y diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria de Europa también del mismo instituto. Además, ha sido presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, director gerente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, asesor del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y profesor asociado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, entre otros puestos.

Directora General del Gabinete del Presidente:

Claudia Monzó Fernández

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Administraciones Públicas por la Universidad del País Vasco. Tiene una contrastada trayectoria profesional en el ámbito institucional, en el que ha sido directora de Comunicación y Prensa del Cabildo de Gran Canaria, directora de Cadena de Radio Televisión Canaria, Asesora y Jefa de Protocolo del Ministerio de Justicia y directora de Gabinete y Comunicación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En la actualidad era responsable de la Dirección del Gabinete del Delegado del Gobierno en Canarias. En el sector privado, ha ocupado la dirección de distintas empresas de comunicación y es además consultora y asesora de campañas políticas.

Viceconsejero de Acción Exterior:

Juan Rafael Zamora Padrón

Natural de El Hierro, es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna, en la especialidad de Botánica. Desde 1989 se incorpora a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias como profesor de Enseñanza Secundaria. Funcionario del Estado desde 1992, ha desempeñado su labor docente principalmente en el IES Garoé de Valverde. Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de El Hierro entre 1991-1995, y consejero en la oposición en la legislatura siguiente. Vicesecretario del PSOE en El Hierro desde 2011, ha sido también consejero de Medio Rural y Marino; de Economía y Recursos Humanos y vicepresidente segundo del Cabildo Insular, además de portavoz de su Grupo en la legislatura 2011-2015.

Director General de Relaciones Exteriores:

Juan Francisco Trujillo Marero

Nació en Arucas, estudió Bachiller en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas y es formador en Técnicas de Ventas. Ha sido asesor del presidente en temas de Emigración en el Cabildo Insular de Gran Canaria dese 1983 a 1991, además de consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria, presidente de la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Adaptado, vicepresidente de la Autoridad Única del Transporte, además de vicepresidente de Ferrocarriles de Gran Canaria. Trujillo es también miembro de la FEDAC, del Consejo Insular de la Energía, del Consejo Insular de Agua y del Instituto Insular de Deporte.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

Director General de Planificación y Presupuesto:

Luis Márquez Llabrés

Licenciado en Economía, máster en Dirección y Gestión Pública, máster en Estudios Europeos en la especialidad de Economía Europea y experto universitario en Áreas de Salud, Márquez posee además un diploma Superior en Dirección y Gestión Sanitaria.

Tiene dilatada experiencia, tanto en el ámbito privado, como en el público. En este último, ha ocupado posiciones de dirección en los últimos doce años, destacando las de director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Subdirector de Gestión y Planificación Económica y jefe de servicio de Análisis y Planificación Sanitaria en la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Profesor de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de Ciencias Empresariales.

Secretaria General Técnica:

María del Carmen Gonzálvez Casanova

Licenciada en Derecho. Master en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria. Gonzálvez es funcionaria de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, en esta última en la propia Consejería de Hacienda. Ha sido secretaria general del Servicio Canario de Salud. Directora del Área de Salud de Gran Canaria. Directora de Gestión de Atención Primaria y en el ámbito de Hacienda ha sido jefa de Sección y jefa de Servicio, en las áreas de recursos humanos y de estudios y elaboración de informes jurídicos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia:

Marta Bonnet Parejo

Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de La Laguna. Funcionaria de Carrera del Cuerpo Superior de Administradores (Escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias). Ha desempeñado distintos puestos en diversos departamentos la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el último de ellos, desde julio de 2018, como jefa del área Jurídico-Económica de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Cuenta además con experiencia docente en la Universidad Europea de Canarias y ha sido ponente en diversas jornadas y cursos organizados por diversas instituciones.

Directora General del Instituto Canario de Administraciones Públicas:

Eva De Anta De Benito

Diplomada en Turismo por la UNED en 2014, ha realizado estudios sobre propuestas para un turismo cultural y patrimonial y de organización de administraciones locales y urbanismo. En el sector público, ha desempeñado funciones en el Ayuntamiento de Arrecife: concejala de Cultura, Archivo Histórico, Participación ciudadana y Agencia de Desarrollo Local (2011-2015); concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (2015-2016) y alcaldesa desde 2016 hasta 2019.

Director General de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo A. Hernández González-Barreda

Natural de La Orotava, Tenerife, es doctor en Derecho y máster y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En su dilatada trayectoria profesional ha trabajado como coordinador y secretario del Consejo de la Cátedra Deloitte de Tributación Empresarial durante 2018 y 2019, ha sido académico visitante en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y en la Vienna University of Economics and Busiiness de Austria, la University of International Business and Economics de Beijing, China, la Universidad Externado de Colombia, o la Harvard Law School de Cambridge, en USA, entre otras. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha sido ponente en más de una treintena de conferencias y cursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

Viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes:

María Dolores Rodríguez González

Natural de Arrecife, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, además de diplomada en Profesorado de Educación General Básica en la especialidad de Ciencias Humanas. Desde 1983 ha ejercido como docente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en diferentes centros de las Islas. Es también vocal del Patronato Fundación La Caja de Canarias, y ha sido miembro del Consejo Escolar de Canarias y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Arrecife en varios periodos. Ha participado en multitud de cursos, proyectos y programas, todos relacionados con el área de Educación.

Director General de Universidades:

Antonio Aparicio Juan

Catedrático de Astrofísica en la Universidad de La Laguna donde imparte las asignaturas de Astrofísica Galáctica y Astrofísica Extragaláctica, es también, desde 1990, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Doctor en Ciencias (Física) por la Universidad de Granada y máster en Filosofía, Cultura y Sociedad, como investigador ha participado en numerosos proyectos financiados con fondos de los planes nacionales de I+D+i a través de convocatorias competitivas. También ha sido investigador principal de varios proyectos de observación realizados con telescopios en observatorios internacionales de La Palma y Chile, así como del Hubble Space Telescope (HST).

Directora General de Formación Profesional y Educación para Adultos:

María Eva de la Fe González

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pertenece al cuerpo de profesores de Secundaria desde 1987 en la especialidad de Formación y Orientación Laboral. También ha estado vinculada al sistema educativo a través de distintos cargos: de jefatura de estudios, vicesecretaria, directora y coordinadora de Erasmus.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Viceconsejero de Infraestructura y Transportes:

Gustavo Santana Hernández

Natural de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Santana Hernández es ingeniero naval y oceánico, además de ingeniero técnico industrial y funcionario de carrera de la Administración General del Estado, dentro del Ministerio de Fomento.

A lo largo de su vida laboral ha sido gerente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y director-gerente de Puertos Canarios en el Gobierno de Canarias entre 2015 y 2016. Asimismo, ha desempeñado funciones como director de Seguridad, Calidad y Medioambiente de Naviera de pasajeros y mercancías y consultor de ingeniería portuaria, aeroportuaria, de construcción naval y de transportes. También ha desarrollado actividad docente como profesor asociado en la ULPGC en las áreas de Tráfico Marítimo y Proyectos Navales, siendo ponente en diversos foros.

Secretario General Técnico:

Conrado Domínguez Trujillo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la ULPGC, cuenta con un Posgrado en Alta Dirección de Universidades por las Universidades Antonio Nebrija de Madrid y Politécnica de Cataluña. En el ámbito de la administración pública, ha sido gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y director del Servicio Canario de Salud. Además, ha sido miembro del Consejo de Administración de varias empresas públicas vinculadas a la ULPGC, miembro del Consejo Rector de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria, ha dirigido varias cátedras en la ULPGC entre ellas una especializada en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Ha desarrollado una amplia labor docente que ha compatibilizado con colaboraciones como investigador en varios proyectos universitarios.

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

Viceconsejera de Derechos Sociales:

Gemma M. Martínez Soliño

Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U. de Madrid y en Historia por la UNED, cuenta con un máster en Migraciones Internacionales Contemporáneas y otro en Política Internacional.

Con una amplia experiencia en asuntos europeos, ha desempeñado distintas funciones en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas como responsable del seguimiento de las Políticas europeas en las áreas de Asuntos Sociales y Empleo, Inmigración, Cooperación al desarrollo Educación y Juventud, y de los trabajos del Comité de las Regiones. También ha representado a las CCAA en las reuniones del Consejo de Ministros de la UE de Educación, Empleo y Asuntos Sociales, y ha asumido la coordinación de los Grupos de Trabajo de las 17 CCAA en Bruselas, en las áreas de Empleo, Asuntos Sociales y Migraciones y Ciudadanía.

Viceconsejera de Igualdad y Diversidad:

Sylvia Jaén Martínez

Diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido presidenta del Colectivo Gamá desde el año 2005 hasta el 2012. A nivel estatal, fue impulsora y la primera coordinadora del Área Internacional y de Derechos Humanos de la Federación Estatal LGTBI. Como representante de la FELGTB ante la ONU, logró que ésta fuera reconocida dentro del Consejo Económico y Social como entidad colaboradora. Vinculada a la formación, en los últimos años ha desarrollado talleres relacionados con el feminismo y el movimiento LGTBI.

Director General de Discapacidad y Dependencia:

Miguel Montero Naranjo

Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Consejero y Portavoz de Podemos del 2015 al 2019 y ex consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Secretario General de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria durante 2015.

Director General de Derechos Sociales:

Jonás González González

Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de La Laguna. Formación en gestión de asociaciones en el ámbito local y en igualdad de oportunidades en el área de empleo. Promotor y agente de la Innovación. Ha sido coordinador de programas experimentales de empleo y de lucha contra la alta exclusión social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción. Miembro de la Comisión Informativa de Bienestar Social del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz e integrante del grupo de trabajo Fondos Estructurales 2014-2020 impulsado por la Red de lucha contra la pobreza (EAPN-ESPAÑA).

Director General de Diversidad:

Julio Concepción Pérez

Animador sociocultural. Ha sido consejero del Cabildo Insular de Tenerife (2015-2019). Muy comprometido con la defensa de los derechos LGTBIQ+, ha coordinado y gestionado el área de diversidad sexual, participando activamente en el desarrollo de políticas públicas para mejorar las condiciones de los colectivos LGTBIQ+. Ha desarrollado investigación y trabajo en el campo de la memoria colectiva a través de diversas investigaciones sobre juegos y juguetes tradicionales en Canarias.

Directora General de Juventud:

Laura Fuentes Vega

Licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna. Formada en animación sociocultural por la UNED, cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales.

Dentro de su trayectoria profesional, ha formado parte del equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional de Euskadi. En los últimos años ha diseñado e impartido talleres juveniles y dinámicas en valores sociales y participación social. Ha sido secretaria de comunicación y redes del Consejo autonómico de Podemos Canarias, con experiencia en la gestión de redes sociales.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Viceconsejero de Empleo:

Gustavo Santana Martel

Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado su trayectoria sindical, política y profesional en distintas administraciones públicas y organizaciones, entre otras como secretario general de UGT Canarias (2011-2019); como secretario general de UGT Gran Canaria, (2009-2011); como diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Las Palmas, durante el último periodo de sesiones de la VIII Legislatura, y como vicepresidente, desde 2011, del Consejo Social y Económico de Canarias. Desde 1998 es educador infantil en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Santana fue uno de los principales impulsores de los últimos acuerdos de Concertación Social y de la aprobación de la Ley de Participación Institucional. Además, promovió la modificación de la PCI para ampliar su alcance de atención a las familias sin recursos del Archipiélago.

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático:

Miguel Ángel Pérez Hernández

Nació el 5 de agosto de 1977 en Los Realejos, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, postgrado en Gestión del Territorio por la UOC y máster en Planificación Territorial y Gestión Medioambiental por la Universidad de Barcelona (UB). Además ha ejercido como abogado hasta mayo de 2011. En 2018 es elegido secretario general del PSOE de Los Realejos, cargo que ocupa en la actualidad.

Pérez ha sido, además, consejero del Cabildo de Tenerife de 2007-2019 y desde 2011 a 2015 desempeñó el cargo de consejero de Educación y Juventud. Ha sido también presidente del IASS (Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife y, de 2015 a 2019, consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife y vicepresidente de la empresa pública GESTUR Tenerife.

Director General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente:

José Domingo Fernández Herrera

Licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Astrofísica, por la Universidad de La Laguna, doctor en Ingeniería Mecánica y experto universitario en la Alta Dirección Pública.

Tras un largo período como profesor en distintos centros, ha desempeñado diversos cargos: consejero del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuerteventura (2010-2019); gerente de la UTE Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A.- Instituto Tecnológico de Canarias (2014-2018); y miembro de la Comisión Insular de Evaluación Ambiental Estratégica del Cabildo de Fuerteventura, desde 2018 hasta la fecha.

Director General de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas:

Víctor Navarro Delgado

Es natural de Valsequillo, Gran Canaria. Es técnico auxiliar sanitario y técnico en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural, en los que se ha especializado. Desde 2015 hasta la actualidad fue concejal en el Ayuntamiento de Valsequillo con competencias en Protección Civil, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Desde 2003, además, es capataz de Medio Ambiente en la Unidad Operativa de Incendios Forestales del Cabildo Insular de Gran Canaria. Como docente ha impartido varios cursos sobre Incendios Forestales, Autoprotección en Incendios Forestales o Manejo de Fuego.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Director General de Ganadería:

Juan Bernardo Fuentes Curbelo

Titulado en la rama de Administración y Contabilidad, en Formación Profesional, tiene un Máster de Asesoría Fiscal y Derecho Tributario.

Ha desarrollado su experiencia profesional en diversos desempeños en la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; en el Grupo Banco Hispano Americano y en otras empresas privadas en las que ha prestado asesoría fiscal, tributaria, contable y de gestión administrativa. Además, ha sido concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario entre 1995 y 1999, con responsabilidad delegada en las áreas de Economía y Hacienda; Patrimonio, Personal, Régimen Interior, Agricultura, Ganadería y Pesca. Y diputado en las Cortes (2007-2008).

Director General de Pesca:

Carmelo Dorta Morales

Nacido en El Pinar, en la isla de El Hierro. Hijo de pescador, Dorta compaginó sus estudios con la práctica de la pesca profesional, llegando a adquirir un amplio conocimiento de las técnicas, usos y costumbres del sector pesquero artesanal. Es licenciado en Biología Marina por la Universidad de La Laguna. Autor y administrador entre 1995 y 2017 de un software informático de gestión económica y recopilación de estadísticas pesqueras para la empresa Pescarestinga Cooperativa del Mar, denominado PGPAdRE (Programa de Gestión de las Pesquerías de La Restinga). Participó en el equipo redactor del informe para la creación de la reserva marina de El Mar de las Calmas y sirvió de nexo de unión entre los pescadores y los investigadores para definir las condiciones de la reserva marina. Además, ha formado parte como investigador de varios proyectos sobre las reservas marinas canarias, sobre pesquerías artesanales y sobre desarrollo pesquero, temas sobre los que ha escrito diferentes artículos y publicaciones.

CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Viceconsejero de Industria y Comercio

Justo Artiles Sánchez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, tiene también un máster del Programa Executive MBA del Instituto de Empresa Business School, y un máster universitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la ULPGC. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido director gerente de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, gerente de la Universidad de La Laguna, responsable de Control de Gestión del Instituto de Servicios Sanitarios y Laborales de Canarias, entre otros puestos.

Director General de Ordenación y Promoción Turística

Ciprián Rivas Fernández

Titulado en Relaciones Públicas y Marketing por la Universidad Central de Barcelona, es también diplomado en Marketing y Lobbying por la University of London and The Royal Institute of Public Administrattion (RIPA). Ha ejercido su actividad en el mundo de la comunicación, tanto en el ámbito privado como en el institucional en áreas como el periodismo, marketing, relaciones públicas, mecenazgo, organización de grandes eventos e internacionalización. Ha formado parte del equipo de gobierno que desarrolla el Plan de Termalismo de Galicia y ha sido vicepresidente ejecutivo de la Fundación Euroespes y directos del Gabinete y Proyección Institucional del Rector de la Universidad de Vigo.

Director General de Infraestructuras Turísticas

Fernando Miñarro Mena

Arquitecto Revit Bim Manager, máster de Diseño Arquitectónico Computerizado, especializado en la tecnología BIM, en la Academia de Nuevas Tecnologías CICE. Ha trabajado en importantes estudios de Arquitectura, como AGI Architecs, Darro 18, López y Tena, Fernando Menis, Fernando Hernández, entre otros. En la actualidad combina tareas de diseño técnico y artístico. Su primera exposición en solitario, titulada “Polinos” se exhibió en la Sala de Arte, ‘La Casa Articulada’.