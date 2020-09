Paulino Rivero califica de “inhumana” la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín: “Jamás he percibido tanto abandono por parte del Estado”

El expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero ha asegurado este lunes que “jamás” había percibido tanto abandono por parte del Estado en una cuestión que considera tan compleja como es la migración y ha calificado de “inhumana” la situación que se ha vivido en las últimas semanas en el Muelle de Arguineguín, donde se han acogido hasta a 400 migrantes, entre ellos niños pequeños, que han tenido que buscar sombra debajo de una mesa y hacer frente a las altas temperaturas que han afectado al Archipiélago en esas condiciones.

“Hablar de inmigración no es un tema fácil y no se puede simplificar porque Canarias está en un punto caliente del globo, próxima a un continente donde se vive en condiciones infrahumanas”, matizó Rivero este lunes en una entrevista en la cadena Cope, para añadir que, pese a ello, considera que este asunto no está acaparando el interés político nacional, debido a que tampoco ocupa las portadas de los medios nacionales y afirma que los distintos partidos deberían utilizar todos sus instrumentos para elevar este asunto en el Congreso y en el Senado. “Una vez lo pongamos en el primer plano de la actualidad mediática acaparará la atención política y se moverán los ministros que hasta ahora parece que este asunto de Canarias no les corresponde”, aseguró.

Rivero sostiene que es “inaudito” que no estén a disposición todos los centros de Defensa para la acogida digna de estas personas y añadió que hay un pasotismo del Gobierno de España. En este sentido, el expresidente nacionalista ha defendido que el actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE) haya “dado un golpe sobre la mesa” y cree que está muy “preocupado” con este asunto, aunque ha recordado que no es solo responsabilidad de Canarias.

La acogida de los migrantes en el muelle cree que no es acorde a “los tiempos actuales” y que esta no puede ser la respuesta. Cree que las soluciones pasan por “control en origen y más medidas una vez lleguen estas personas a Canarias para su acogida en centros dignos”, además de “producirse derivaciones sobre la marcha”. Cree que la acogida en hoteles debe ser temporal y que no sirva para que el Gobierno de España eluda responsabilidades.

Sobre la falta de detección de pateras, ha señalado que esto genera “desorden, intranquilidad y vulnerabilidad absoluta”. Sobre ello, ha añadido que “es como si en nuestras respectivas casas se nos pudieran meter los vecinos por puertas y ventanas sin tocarnos, sin esperar a que les demos el permiso. El control de fronteras de un país es una cuestión esencial y en este caso en Canarias hay una vulnerabilidad absoluta”. Además, destacó que cuando las relaciones entre España y Marruecos van bien, ese país realiza un control en sus fronteras, pero cuando tiene algún problema con España “por cualquier razón para mi desconocidas en estos momentos pues aflojan el control en origen y nos crean la situación que nos está produciendo estos momentos”.

Rivero ha asegurado que la migración siempre ha preocupado a anteriores Gobiernos como el de Aznar, Zapatero o Rajoy y recordó el año 2006, cuando llegaron más de 30.000 inmigrantes a través del mar en Canarias y la de 2008 hasta 2010 “que fue de una gran intensidad y eso nos obligó en aquel momento a acudir a la comisión europea”. Después de la visita del comisario de migraciones, Rivero asegura que comprometió al Gobierno de España a poner en el primer plano de sus preocupaciones el tema de las migraciones en Canarias.

A partir de ese momento, aseguró, el Gobierno de Zapatero y con la coordinación de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se puso en marcha una acción diplomática en países de origen, se pusieron medidas de cooperación con esos países y medidas disuasorias (se activó la policía de costa europea, el Frontex y patrulleras conjuntas de España con Marruecos, Mauritania y Senegal para controlar en mar y tierra todos los movimientos de las mafias). Pero asegura que también había una política de acogida por los CIE y una derivación inmediata a la Península.

Rivero se pronunció de forma muy breve sobre otros temas como el Turismo. Destacó que desde el primer momento el presidente de Canarias ha defendido los test en origen, algo que cree que se ha desatendido por el Gobierno de España y cree que las ideas que proyecta la consejera de Turismo son acordes. No obstante, sí añadió que salvar la temporada de invierno también depende de la ciudadanía y del nivel de contagios, ya que a pesar de que Canarias tiene un buen clima y paisajes, la seguridad sanitaria es lo prioritario ahora mismo para cualquier turista.

Sobre el rumbo político y la situación que atraviesa Coalición Canaria, destacó que “en estos momentos hay otras preocupaciones más importantes, las preocupaciones de cualquier persona de a pie, y yo lo soy, que es que podamos hacer frente a una situación compleja que nos ha tocado vivir, como es el dichoso virus este y que seamos capaces de hacer frente a una situación tan difícil y compleja como la migración”, concluyó.