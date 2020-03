El presidente del Cabildo de Fuerteventura arremete contra las familias que han hecho regresar a sus hijos estudiantes de Madrid

“Hay que ser muy irresponsables para haber traído a sus hijos de Madrid durante esta cuarentena”. La sentencia es del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), y la pronunció en un audio grabado este domingo por él mismo y enviado a continuación a los portavoces de los distintos grupos políticos en la Corporación y a los alcaldes de la isla. Acosta ha declinado comentar esa posición a este periódico: “No tengo nada que decirle a usted sobre ningún audio”, contestó.

Horas después de haberlo emitido, Acosta envió un segundo audio ratificándose en sus palabras: “El que se sienta ofendido por el audio, no voy a pedirle disculpas porque creo que la inmensa mayoría de personas piensa como yo. Es legítimo que cada cual, al no estar limitada la libertad de movimientos, pueda hacer lo que crea conveniente en el sentido de venir a Fuerteventura, pero lo que no puede hacer es estar transitando libremente ni ir a visitar a familiares sobre todo viniendo de una zona de riesgo”, dijo en los mismos grupos de WhatsApp.

El Real Decreto de declaración del Estado de Alarma, efectivamente, permite a la ciudadanía regresar a sus domicilios habituales, pero no transitar libremente para acudir a visitar a familiares, como asegura el presidente del Cabildo majorero que hacen los estudiantes retornados de Madrid. Dos de ellos han dado positivo por COVID-19 este sábado por la noche, lo que motivó la reacción del dirigente socialista y su petición a los destinatarios de sus desvelos de que avisen a todas las familias que conozcan que hayan traído a sus hijos e hijas de Madrid “a ver cómo podemos ir acotando el riesgo”.

La de acotar el riesgo o actuar frente al coronavirus es una competencia de las autoridades sanitarias, no de los cabildos insulares ni de ninguna otra instancia, como quedó claramente de manifiesto en el real decreto al que se refiere en sus alocuciones el presidente de Fuerteventura.

Lo que sí ha conseguido Acosta es indignar a una parte de la población de la isla al sentirse señalada con sus acusaciones de “irresponsables”. “Estamos muchas madres asombradas con semejante mensajito”, ha escrito una de ellas en las redes sociales.

“¿Tú crees que a esta irresponsabilidad hay derecho? ¿Se ha perdido el norte? No se cancelan los vuelos procedentes de Madrid y de ningún lugar de la Península ¿y nos llama irresponsables a los padres que tenemos a los hijos en Madrid? ¿Y los cruceristas paseando a sus anchas estos días pasados por Primero de mayo?”, ha dicho un padre.

En el chat de empleados del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la capital de la isla, alguien ha dejado escrito esto: "No doy crédito a lo que estoy oyendo y pido que digan si este audio es el del presidente del cabildo. Porque se preocupan por alumnos majoreros que llegan de Madrid, pero no hace nada con la llegada de aviones de todos los países y el crucero que ha estado en el puerto con 3.000 pasajeros paseando y yendo y viniendo por el centro comercial. ¿Y eso no es irresponsabilidad?. Esto es hipocresía". Y añade: "Yo traje a mis hijas y por mi responsabilidad como ciudadano lo comuniqué a mi trabajo y aislé a mis hijas desde su llegada al aeropuerto. Pero escuchar esto me indigna. ¡Qué vergüenza!"

Algunas personas se han sentido señaladas por otros conciudadanos como consecuencia de esa postura de Acosta. Sin embargo, el también secretario general del PSOE en la isla ha dicho a los destinatario de sus audios que no ha autorizado su difusión, aunque eso le da “exactamente igual”, como hizo constar en el segundo.