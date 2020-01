El presidente de Canarias acusa a Ana Oramas de anteponer una idea de "ultraderecha" a Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del PSOE, ha acusado este martes a la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas de haber "puesto por delante" de los intereses de las Islas en el debate de investidura de Pedro Sánchez su "idea de España, muy semejante a la derecha o la ultraderecha".



En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un foro informativo, Torres ha declinado valorar la decisión de CC de sancionar con 1.000 euros a Oramas, sin abrirle expediente disciplinario, por votar no a Pedro Sánchez cuando tenía instrucciones de abstenerse.



"No acostumbro a analizar las decisiones que toman otros partidos en sus cuestiones internas dentro de sus competencias, a la vez que exijo lo mismo cuando es a la inversa", ha alegado el también secretario general de los socialistas canarios.



Sin embargo, Torres sí ha reprochado a la diputada de CC el haberse dejado guiar por criterios que, desde su punto de vista, "nada tienen que ver con un nacionalismo canario" ni con los intereses del Archipiélago.



"En el pleno más importante de los últimos años, Ana Oramas decidió su voto teniendo en cuenta la idea que tiene de España, muy semejante a la de la derecha o la ultraderecha, por delante de los intereses de Canarias", ha opinado el presidente autonómico.



Torres sostiene que la diputada tinerfeña, al votar no a Sánchez, "votó no, por ejemplo, a que Canarias tenga 500 millones de euros más para carreteras" y a que haya unos presupuestos del Estado que incorporen ya lo establecido en el nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas y su Régimen Económico y Fiscal, reformados en 2018.



La parlamentaria de CC también se opuso con su voto, interpreta el presidente del Gobierno canario, "a un documento en el que se establece claramente la separación entre la financiación autonómica y el REF" o a que las Islas sean "un laboratorio contra el cambio climático", como estipula el acuerdo firmado por el PSOE con la otra fuerza nacionalista del archipiélago, Nueva Canarias.



"Por eso afirmo que ella puso por delante una idea de España que no tiene nada que ver con un nacionalismo canario ni con la defensa de Canarias", ha concluido.