El vicepresidente del Gobierno de Canarias exige al Ejecutivo central que permita endeudamiento público

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, (Nueva Canarias) ha exigido al Ejecutivo central que permita el endeudamiento público y el uso de superávit porque considera que estas medidas son las únicas que pueden mitigar la caída de ingresos y el aumento del gasto por la crisis generada por la COVID-19, que vaticina como “la más dura de la historia”.

Rodríguez anunció en una entrevista en Televisión Canaria que pedirá a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las autonomías para pedir que el endeudamiento público sea “compartido” en todo el territorio nacional. "Dependemos de Europa para mancomunar los fondos y de España para que nos deje endeudarnos”, ha añadido este jueves en una entrevista en Radio Marca Tenerife.





El también consejero de Hacienda del Ejecutivo regional explica que la COVID-19 “ha venido para quedarse” y “es probable que se produzca una segunda oleada en invierno, ante la que se estará más preparado" hasta que llegue “una vacuna, que llegará entre febrero o marzo, según expertos”. Rodríguez asegura que el daño en la economía va a ser muy relevante: “La economía privada está cerrada; la construcción; bajo mínimos; la industria, sobreviviendo; el sector público, a medio gas. Estamos ante una situación muy preocupante”.

Para ilustrar esta situación, Rodríguez estima que “se perderá más riqueza que en toda la crisis anterior; de 2009 a 2014, de forma acumulada, las Islas perdieron en torno al 11% de su PIB”, y, según los datos que maneja el vicepresidente, en 2020 “se duplicarán esas cifras”. El consejero de Hacienda considera que solo existe un camino para afrontar esta situación: el endeudamiento.

Rodríguez explica que el Gobierno central y Canarias necesitan endeudamiento para financiar la Sanidad, la Educación o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), porque los ingresos públicos han caído pero los gastos aumentan. Recuerda que "las 200.000 personas afectadas por ERTE en las Islas cuestan 340 millones mensuales; los 3,5 millones en España, 5.500 millones al mes. Los autónomos, que tienen un conjunto de prestaciones, cuestan cientos de millones de euros. Se necesita endeudamiento para financiar estas prestaciones y solo el Estado puede responder a esto".

El vicepresidente del Ejecutivo regional reclama que sea la Unión Europea quien mancomune la deuda, que sea a través de los eurobonos como se inyecte capital al sector público para atender a los trabajadores o mantener la Sanidad y la Educación, pero revela que hay "una pelea" con los países del centro y del norte del continente, que no son partidarios de compartir la deuda.

"Si esto no se consigue en las próximas semanas, habrá que pensar en el endeudamiento sin la UE, emitiendo deuda pública en Canarias, que tiene margen de endeudamiento de 4.000 millones, y en el resto de España. Y eso será más costoso. Pero vamos a tener que endeudar a todas las administraciones públicas para atender a la sociedad y superar esta crisis", afirma Rodríguez.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias también quiso transmitir un mensaje de optimismo, asegurando que el Archipiélago saldrá de la crisis porque hay un alto nivel de unidad y pedirá al Ejecutivo central un plan de reconstrucción con medidas específicas para las Islas, pues es un territorio con una alta dependencia del turismo y con hechos diferenciales, como la condición de región ultraperiférica.

Desconfinamiento

Román Rodríguez también ha reiterado que en Canarias los ciudadanos deben permanecer en sus viviendas hasta el 26 abril, fecha establecida tras la prórroga aprobada por el Congreso. "Esperaremos hasta ese día y si hay datos que aconsejen flexibilizar el confinamiento y es seguro llevar a cabo esta medida, lo haremos", pero también "es posible que se amplíe".

"Es cierto que Canarias está mejor que la media del Estado español, pero porque hemos sido prudentes, obedientes y hemos respetados las medidas y las instrucciones que nos van indicando", pero añade que, en estos momentos, "no hay razones para concluir el confinamiento".

#Entrevista@RTVCes 📺 | @RomanRodWeb afirma que "no vamos a hacer experimentos, las decisiones se van a hacer siempre con los informes de los expertos".



🗣️"Solo se flexibilizará el confinamiento si hay datos que lo indiquen".#CanariasSeQuedaEnCasapic.twitter.com/5s07j9gXsk — Vicepresidencia GobCan (@VicepresiCan) April 16, 2020

Al igual que hiciera el comité de gestión de la emergencia sanitaria, Rodríguez ha expresado su negativa a que Canarias sea un "experimento" o un "laboratorio" en el proceso de levantamiento del confinamiento porque está en juego "algo muy serio, que es la salud de nuestra gente".

Por ello, ha explicado que "las decisiones se van a tomar siempre con informes elaborados por expertos, porque no es una decisión política, tienen un soporte técnico, científico. Y las estrategias se han ido adaptando al nivel de conocimiento que se ha ido adquiriendo".



"Para salir de esta tenemos que hacer las cosas bien, y una de las claves de este primer éxito relativo está siendo el confinamiento y por eso hay que agradecer y reconocer a la gente el nivel de responsabilidad que han demostrado quedándose en casa, porque es duro no poder visitar a los amigos o no ir a la playa, pero esta decisión está siendo eficaz y en Canarias estamos ganando esta primera batalla porque cumplimos con este requisito", ha añadido.

Así, ha reconocido que Canarias necesita "más test, porque no se han hecho los suficientes", al igual que ocurre "en todo el mundo", pero estima "la situación ha mejorado respecto a las primeras semanas". Rodríguez ha confesado que se han tomado decisiones erróneas y ha pedido disculpas por ello al personal sanitario.

"En las primeras semanas tuvimos menos material del que necesitábamos porque hicimos una apuesta que fracasó, que fue centralizar las compras en Madrid, que no fue capaz de proveer. Y cuando se consiguió de adquirir material desde el Gobierno regional, haciendo un esfuerzo económico en un mercado muy tensionado, casi un mercadeo, hemos conseguido el 80% del equipo que tenemos", ha explicado.

El vicepresidente del Gobierno regional ha afirmado que ha sido muy crítico con la dirección sanitaria de la crisis hecha desde Madrid porque "el Gobierno central debe contar con la realidad de los territorios" y alimentarse de "la experiencia, la gestión o la capacidad de autogobierno" de las autonomías, con las que debe haber un diálogo "para que las decisiones sean lo más correctas posibles".

Rodríguez también quiso trasladar el reconocimiento y el agradecimiento del Gobierno de Canarias a la ciudadanía por el compromiso que demuestran cada día: "El confinamiento es duro y seguirá siendo duro, pero es eficaz. Sabemos que saldremos de esto; el Gobierno está unido a los ayuntamientos y cabildos para responder a las necesidades de la sociedad. La batalla sanitaria la estamos ganando y debemos ganar la batalla para que las personas en situación de más vulnerabilidad tengan los medios para sobrevivir, que las empresas sigan vivas, que los trabajadores mantengan su vínculo. Y estamos convencidos que ganaremos esta batalla".