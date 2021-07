El vicepresidente de Unidos por Gran Canaria respalda Salto de Chira pero rechaza desmantelar las centrales térmicas

El vicepresidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Enrique Hernández Bento, ha tildado de "disparate" la moción aprobada el pasado 5 de julio en el Cabildo de Gran Canaria por la que se instó al Gobierno regional a que elaborara un plan progresivo de desmantelamiento de todas las centrales térmicas. Todas las formaciones, excepto el PP que votó en contra, respaldaron la iniciativa presentada por Nueva Canarias y PSOE. También votó a favor José Miguel Bravo de Laguna, fundador y presidente de UxGC hasta que cedió el cargo a su hijo Lucas Bravo de Laguna el pasado 26 de junio durante un congreso en el que Hernández Bento fue nombrado vicepresidente. Se trata de una iniciativa que previamente se elevó al Parlamento de Canarias, y que ha sido impulsada por la plataforma Sí al Salto de Chira, un grupo ciudadano que defiende la construcción de la central hidroeléctrica.

Hernández Bento, ex alto cargo del Partido Popular, aclara que es partidario de Salto de Chira, pero explica que no está de acuerdo en apoyar el desmantelamiento de las centrales térmicas porque en las islas existen sistemas eléctricos aislados y eliminar estas infraestructuras puede poner en riesgo el suministro de electricidad. "Hay que apoyar las energías renovables, pero hay que tener cuidado con el desmantelamiento de las centrales térmicas, porque podemos meter la pata. Solo se pueden desmantelar centrales en sistemas muy estables donde el suministro esté garantizado", señala.

Al respecto, dice que "según un informe de la Universidad de Stanford dentro de 30 años es posible que en los países más avanzados se pueda conseguir el 100% de renovables, porque están conectados, tienen ríos o más saltos de agua para centrales hidroeléctricas que permitan almacenar energía. Pero en un sistema aislado como es Canarias desmantelar centrales térmicas sería un disparate, porque nos quedamos sin suministro".

Hernández Bento aclara que apoya la construcción de la central hidroeléctrica Salto de Chira porque "da estabilidad al sistema" al permitir un aumento de generación de renovables gracias al almacenamiento. Pero insiste en que esta infraestructura no permitirá por sí sola lograr el 100%. "Lo que no podemos hacer es ir hacia un máximo de renovables, desmantelar centrales térmicas y que el día de mañana, cuando el Salto de Chira no tenga agua, pues se produzca un apagón". Como ejemplo, expone Gorona del Viento, ya que en las horas en las que no hay viento la Isla depende de la central térmica de Llanos Blancos para generar electricidad.

Y en Canarias "existe ciclos combinados" en los que se permite el uso del gas para generar electricidad, un combustible fósil menos contaminante que el fuel-oil. "Pero el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no quiere usar gas", remarca el vicepresidente de UxGC.

"Yo, que he estado en el Ministerio de Industria (cuando el responsable era José Manuel Soria), apuesto por introducir gas, sin duda, porque contamina un 25 o un 30% menos. Y para ello necesitaríamos una regasificadora a la que se negó Morales", dice Hernández Bento.

Respecto al modelo energético, Hernández Bento aboga por "potenciar al máximo las renovables garantizando el suministro", buscando un equilibrio entre el impacto al territorio en la instalaciones de parques eólicos, plantas fotovoltaicas o centrales hidroeléctricas y el beneficio que aportan las fuentes limpias. En cualquier caso, remarca que lograr el 100% de renovables "dependerá de la evolución de la tecnología en el mundo, porque en la actualidad no existe ningún país en esta situación".

Hernández Bento también aboga por un modelo energético más descentralizado, en la que cada consumidor genere su propia energía, en contraposición al tradicional, con grandes centros de generación. Sin embargo, fiel a su ideología liberal, rechaza que el Gobierno de Canarias regule la ubicación de las instalaciones renovables. "Hay que montarlas donde sean rentables".