Estrellas y Soles iluminan la Feria Gran Canaria Me Gusta 2021

Catalunya, Andalucía y La Rioja serán las tres regiones invitadas a la Feria Gran Canaria Me gusta por medio de chefs procedentes de las distintas comunidades que suman entre todos ellos 5 Estrellas Michelin y 7 Soles Repsol. Para ello se desplazarán a Gran Canaria Oriol Castro de DisfrutarBCN (Barcelona) y Paco Morales de Noor (Córdoba), ambos con 2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol. A ellos se les suma Carolina Sánchez, de Ikaro (Logroño), que ha sido la primera chef ecuatoriana en obtener una Estrella Michelin en España a la que suma desde 2020 un Sol Repsol. En su país es una auténtica celebridad por formar parte del jurado de la versión propia que tienen de Masterchef.

La Feria Gran Canaria Me Gusta 2021, que se celebra entre el 7 y el 10 de mayo, apuesta por unos contenidos en streaming que van a ser del interés de los y las profesionales presentes en la isla, pero también de todos aquellos amantes del sector que a nivel nacional se conectarán en lo que será el primer evento gastronómico a lo grande que se celebrará en Canarias desde el comienzo de la pandemia. Curiosidades del destino hacen que coincida la Feria Gran Canaria Me Gusta como el último gran encuentro que se celebró antes del comienzo de esta pesadilla y la misma sea la primera en vestirse de largo cuando la luz se atisba al final del túnel.

Pero vamos a desgranar lo más importante, el currículum vitae de los y las chefs invitadas a conocer la isla comenzando por Carolina Sánchez, que en la propia web de Ikaro se definen así: “La nuestra es una cocina personal. Nuestros orígenes y vivencias gastronómicas se reflejan en cada uno de nuestros platos. Cocinamos como somos y lo hacemos con todo el cariño y mimo que se merecen los productos que utilizamos. Mezcla entre tradicional y moderna, humildes, pero con un aire provocador que nos gusta, adoramos el producto de temporada, el que de verdad nos define”. Sin duda, producto local de calidad aquí van a encontrar, veremos con qué nos sorprende Carolina, a la que han precedido otros años cocineras como Begoña Rodrigo, María Marte o Lucía Freitas. Todas ellas se han convertido en embajadoras y enamoradas de la isla.

De Paco Morales me es más sencillo hablar en primera persona sin necesidad de acudir a su web ya que conozco su trayectoria, he estado en su restaurante y nos hemos encontrado en multitud de ferias, y las que quedan. Paco es un cocinero único, atípico, personal y sobre todo, un genio que no para de pensar y crear. En Noor uno no se limita a comer, allí uno se empapa de la verdadera cultura y gastronomía andalusí que los mozárabes impregnaron en la ciudad de las mezquitas, Córdoba. Cada plato de Paco Morales es como un lienzo que se dibuja con los textos que la historiadora gastronómica Rosa Tovar trabajó junto al chef para que el comensal en Noor viajara a través del tiempo y el espacio usando todos los sentidos.

Decir DisftutarBCN es mencionar la que junto a DiverXO pueden ser las cocinas más creativas del panorama nacional. En este caso, en pleno corazón de la capital barcelonesa, Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Oriol Castro, los que fueron jefes de cocina de El Bulli y parte fundamental de su legado e historia, llevan caminando juntos desde 2014, creando un espacio que en un tiempo record para la liga que juegan, se ha confirmado como uno de los más grandes en su sector a nivel mundial. Con dos Estrellas Michelin y firme candidatos a obtener la tercera este año en Valencia, 3 Soles Repsol y sobre todo, el reconocimiento casi unánime de quienes visitan su casa, el poder ver que trabajará Oriol Castro con el producto canario ya es un punto de interés máximo. En el 2019 visité su restaurante dos veces en menos de tres meses, probé sus dos menú degustación y a día de hoy sigo soñando y sintiendo sensaciones absolutamente únicas, porque si bien en su cocina hay creatividad, esa está siempre ceñida al respeto máximo al producto, que en sus manos cobra una dimensión única. El guiño canario de esta casa lo aporta el que es su jefe de cocina, Oscar Mayer, grancanario de nacimiento y que sin duda constituye un auténtico orgullo como embajador canario en sus cocinas.

Va a ser una feria atípica, híbrida entre lo presencial y lo virtual, pero hay que reconocer el arrojo y valentía del Cabildo de Gran Canaria por medio de sus consejerías de Industria y Economía junto a la de Sector Primario y Soberanía Alimentaria apostando por que la Gran Canaria Me Gusta siga presente, en este caso con un pequeño aforo presencial y una gran oportunidad virtual de entrar en las casas de Gran Canaria y media España. El esfuerzo que desde INFECAR se está haciendo con las distintas asociaciones y empresas colaboradoras públicas y privadas se ve reflejado en la gran calidad y amplia variedad del contenido de la misma, un sueño por cumplir hace unos meses, una esplendorosa realidad al alcance de la mano.

Es por ello que desde Por Fogones como firmes defensores y divulgadores de la mejor gastronomía y producto local de la isla estaremos volcados en informar de todo aquello que acontezca en los días previos, durante y posteriormente a la misma. Si hoy les hablamos de los chefs más laureados a nivel nacional, pronto le tocará el turno al plantel de cocineros y cocineras de la isla que se subirán al escenario principal, así como a otras secciones y contenido propio de la feria como son eI I Concurso de Cocina Feria Gran Canaria Me Gusta, la jornada profesional Orígenes y otros. Para poder conocer el programa completo, inscribirse para seguirlo por streaming o intentar conseguir alguna de las pocas plazas disponibles físicamente en el recinto, nada mejor que navegar por la renovada web www.feriagrancanariamegusta.es y dejarse llevar por las virtudes y bondades del producto de Gran Canaria.

