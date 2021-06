Tenerife se abre al mundo en Madrid Fusión a través de su ‘Túnel del vino’ y sus carnes ‘kilómetro cero’

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, presidió, en las primeras horas de la mañana de este lunes, la cata inaugural de The Wine Edition, el área del congreso específicamente dedicado al vino en esta edición de Madrid Fusión 21, que ha abierto sus puertas este lunes. Asistida por Jesús de las Heras (técnico del Cabildo insular) y Juan Manuel Bellver (CEO de Lavinia), los asistentes pudieron disfrutar de vinos tan legendarios como Las Suertes 2019 (DO Valle de la Orotava); Viñátigo Malvasía Clásico (DO Ycoden Daute Isora); Hacienda de Acentejo Tinto Barrica (DO Tacoronte- Acentejo; Momentos de Ferrera Blanco (DO Valle de Güímar); Frontos Blanco Seco Ecológico (DO Abona); y El Sitio Malvasía Aromática (DOP Islas Canarias).

Martín aseguró que el hecho de protagonizar “un evento tan esperado como la reapertura de un congreso de la envergadura de MF21, con una cata de vinos de la isla, es una magnífica oportunidad para exponer a quienes tengan ocasión de visitarnos, la excelencia de nuestros productos locales”. Del mismo modo, invitó a quienes pararon en el innovador y llamativo ‘Túnel del Vino de Tenerife’, a probar cada una de las variedades que se ofrecerán a lo largo de los tres días de congreso.

El Túnel del Vino de Tenerife, justo a la entrada del espacio Wine Edition, se ha convertido en uno de los puntos más concurridos del congreso. Este año, con un formato totalmente vanguardista, y con todas las medidas de seguridad e higiene, quienes asistieron pudieron descubrir la gran diferencia y extrema calidad de unos vinos que jamás conocieron la filoxera y que alardean de varietales ancestrales y distintivas.

Un estand que también es un comedor

Tenerife va a Madrid Fusión con la intensión de dar lo mejor de sí y de despertar las emociones de sus visitantes, como expone su nueva imagen de marca. Por ello, este año, ha acudido al congreso con un gran estand de 96 m2, con comedor incluido, y que ha sido uno de los más visitados por los asistentes al primer día del congreso, que no se quisieron perder la programación gastronómica y los talleres técnicos chefs como Martín Berasategui, Fina Puigdevall y su equipo, así como personalidades como Ángel Pardo, director de comunicación de la Guía Michelín, Cuchita Lluch de la Academia Valenciana de Gastronomía o periodistas como Carlos Maribona (Salsa de chiles, ABC), Alberto Luchini (El Mundo) o Begoña Tormo (Onda Madrid), entre otros.

Por la mañana, Tenerife saludó a todos los asistentes con un desayuno saludable a base de aguacate y mango, armonizado con “agüitas”, zumos naturales y vinos de Tenerife: Tartar de mango con yogurt y menta; escacho de aguacate y cilantro con pescado azul; ensaladita de mango con tomates cagones y queso; y aguacate, huevo de gallina de corral y papas de color.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha valorado el “excelente trabajo del equipo de chefs de la isla, encabezados por Juan Carlos Clemente, cuyas elaboraciones pusieron en valor la gastronomía local más sana y, a la vez, creativa, de la que tantas personas de las que nos visitan anualmente, y volverán a hacerlo desde este mismo verano, se enamoran cuando la conocen”, ha explicado.

La jornada insular también trajo consigo la presentación-taller de la nueva marca ‘Carnes Frescas Tenerife’, cinco carnes de Km0 tinerfeño, en la que se pudieron degustar piezas de vaca, cochino negro, oveja, cabra y conejo. Durante el almuerzo se presentaron esas carnes en elaboraciones como cabrito embarrado; terrina de conejo al salmorejo; guiso tradicional de carne de cabra; cordero especiado; sopa de carne de cabra; albondiguillas de cochino negro glaseadas; papitas con cerdo blanco, millo y cilantro; carne fiesta con cochino negro; tartar de vaca local; lomo madurado de vaca con aguacate y papas de color; y postres de Pedro Rodríguez Dios.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha explicado que “esta marca es un homenaje a esos ganaderos y ganaderas de Tenerife que resuelven cada día llenar el tesoro de nuestra isla con productos de calidad, con el trabajo duro de su día a día”. Y agregó: “Gracias a ellos mantenemos la soberanía alimentaria, conservamos paisajes, disfrutamos de una gastronomía única en el mundo”.

Por la tarde, el estand dio a conocer, mediante el taller de los ‘Quesos de Tenerife’ la extraordinaria paleta de curaciones y sensaciones que tienen los poco conocidos quesos de la isla; en una jornada que, culminó, como es tradicional ya, con una merienda con productos premium de Tenerife: arepita de cabra picantona; tostón de papa con carajacas; mini burger de cochino negro; pulguita con tartar de ternera de Tenerife; “timba”; tembloroso de queso con tomate… y Vinos de Tenerife

Este martes, el gran día de Tenerife en Madrid Fusión 21

A las 13.30 horas tendrá lugar la primera ponencia, en la Polivalente: Víctor Suárez (Haydée. Un Sol), presentará su showcooking sobre La carne de cabra de Tenerife, tradición ancestral con mirada creativa.

A las 17.45 horas, en el Auditorio, David Ribero (Kabuki Abama) desarrollará el Mestizaje Atlántico-Pacífico con las grandes túnidos de Tenerife, pescados uno a uno con anzuelo.

Durante todo el día, Tenerife y sus vinos seguirán en el Túnel (Wine Edition), y su gastronomía, el martes dedicada a La grandeza del Atlántico, se podrá degustar en formatos de desayuno, almuerzo y merienda.

Recomendación del día, además, ronqueo en vivo de un gran túnido de Tenerife (11.30 h.) y taller-cata de los grandes Vinos de Tenerife (13 h.)