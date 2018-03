Solidaridad y deporte con nombre de herreña

La encontramos en uno de sus entrenamientos diarios, su cita con el deporte no puede faltar, es fácil encontrarla en el gimnasio insular o bien por las principales calles de la capital herreña. Ella es Pilar Febles, aunque todos la llaman Pili, que es como más le gusta y precisamente es conocida, tanto por grandes como pequeños, no solo por ser la fundadora y presidenta durante diversos años de la única asociación deportiva de la isla, denominada In Corpore Sano, sino por la labor solidaria que desde hace un tiempo lleva a cabo con familias que necesitan algún tipo de ayuda (camas adaptadas, sillas de ruedas…) con la finalidad de mejorar así la calidad de vida de las mismas.

Acciones que para esta corredora son mucho más importantes que los premios que pueda obtener en cualquier tipo de carrera de las numerosas en las que ya ha participado, porque como nos ha contado, los trofeos se los regala a su padre, pues “le hace mucha ilusión colocarlos en el mueble del salón”, mientras que las medallas prometió regalárselas todas a un niño de la isla por el que siente “un cariño especial”.

"Inquieta, habladora, risueña, pero sobre todo luchadora, así es Pilar Febles, fundadora de la única asociación deportiva de montaña de la isla del Meridiano"

Comienzo en el deporte

Inquieta, habladora, risueña, pero sobre todo luchadora, así es ella si tuviéramos que definirla en cuatro términos. Una mujer con retos constantes, que hace que todos aquellos estén a su alrededor se mantengan igual de activos. Por eso comenzamos hablando sobre una de sus grandes pasiones, las carreras de montaña.

– ¿Cómo comenzaste en esta modalidad deportiva? ¿De casualidad, debido a alguna amistad?

– En el deporte en sí, llevo tiempo, pero en montaña cuatro años. Todo empezó cuando participé por primera vez en una carrera solidaria contra la violencia de género. Una cosa lleva a la otra y a partir de ese momento ya comencé a entrenar más seriamente.

Anteriormente a todo esto, sí que había hecho boxeo, iba al gimnasio, pero en el trail running, nunca. Yo siempre digo que todo en la vida parte de la motivación, el esfuerzo y tener muchas ganas por hacer algo. Como te he dicho, todo comenzó en esa carrera, donde recuerdo que me dieron mi primera medalla por haber colaborado y de ahí pues me presenté por primera vez a la Maratón del Meridiano, a los 18 kilómetros y desde se momento hasta hoy, no he parado (se ríe).

In corpore sano

– Pili, hablando de solidaridad desde la asociación has impulsado numerosas

iniciativas…

– Hacer esto es muy importante. Han sido dirigidas a niños de la isla de El Hierro que tienen movilidad reducida y para hacerles la vida un poco más llevadera, tanto a ellos como a sus padres, nos hemos fijado cada determinado tiempo un reto. De este modo hemos conseguido sillas y colchones homologados e incluso, en su momento, un juego de cuarto

Por lo general, se trata de familias que no tienen muchos recursos o los papás de esos niños se encuentran en el paro, por lo que yo siempre digo que si el timón, como en este caso, que son los padres pues no están bien, hay que echarles una mano entre todos.

Es un tema delicado, porque a algunas familias les da vergüenza el recurrir o pedir esta ayuda a la Asociación, por lo que está la parte en la que hay que ir averigüando quien puede necesitar una mano. Yo les digo que cuando se hace algo de corazón, no hay que hacerlo público. Por esta razón, no solemos presentar públicamente a la persona, aunque depende siempre del caso en concreto que sea, ya que hay familias a las que no les importa salir ante los medios o en cualquier reunión para agradecer lo que entre todos hemos hecho por su hijo o hija.

Abrazo tras la llegada a meta. (Pili Flebes).

Ayuda y retos

– También tengo entendido que hacen caminatas con niños con movilidad reducida o dependientes con la ayuda de las sillas joëlette…