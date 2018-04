Canarias vetará a la editorial Casals si no retira sus consejos de "abstinencia y fidelidad" de un libro de 3º de ESO

El Gobierno canario ha dado este lunes un mes de plazo a la editorial católica Casals para retirar de su manual de Biología de 3º de la ESO los contenidos que recomiendan "abstinencia" y "fidelidad" para evitar enfermedades de transmisión sexual, o vetará su uso en los centros de enseñanza de las islas.



Un portavoz de la Consejería de Educación de Canarias ha explicado a Efe que este departamento está revisando qué manuales utilizan en esa asignatura los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, sin que por el momento se haya detectado que empleen el que ha motivado esta polémica más institutos que el IES Roque Amagro de Gáldar (Gran Canaria), como ha informado la Cadena SER.



La Consejería recuerda que, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación de 2006, no existe un "control previo" de los libros de texto, cuya supervisión durante el curso corresponde en las islas "directamente a los departamentos de los centros escolares que imparten cada asignatura".



"Estas disposiciones de la LOE son las que se aplican en Canarias, con libertad y autonomía de los centros para elegir sus materiales didácticos y la supervisión posterior, que es inmediata en el caso de cualquier demanda o queja relativa a su contenido", ha añadido el portavoz consultado por Efe.



En el manual de Casals, se asegura que para evitar el sida y otras enfermedades de transmisión sexual es recomendable practicar la "abstinencia sexual" y la "fidelidad" y, en última instancia, utilizar el "preservativo u otros métodos de barrera o químicos", aunque estos "podrían favorecer algunas conductas de riesgo, como el cambio de pareja, tanto homosexual como heterosexual".



El texto también argumenta que la relación sexual entre humanos "no es un mero acto fisiológico, sino que se realiza en el contexto del amor" y define al aborto como "problema social" en su gran mayoría "motivado por causas económicas".



Al conocer la existencia de esos contenidos en ese manual de Casals y comprobar que hay al menos un centro de Canarias que lo utiliza, Educación se ha puesto en contacto tanto con la editorial, como con la dirección del IES de la localidad de Gáldar.



A Casals, el Gobierno canario le ha requerido por carta para que elimine esos contenidos de su manual antes de que transcurra un mes, ya que, "en caso contrario, se dispondrá que se trata de un libro no apto para ser empleado en el sistema educativo de Canarias".



En cuanto al IES Roque Amagro, la Consejería de Educación ha hablado con sus docentes, que le han señalado que los contenidos objeto de la polémica "no se ha impartido ni se impartirán", porque "irían en contra de la ordenación curricular" vigente en Canarias.



Educación ha dado instrucciones a su servicio de inspección para que si el libro ha sido incluido en la programación docente de cualquier otro centro de Canarias, obren de igual manera.