Flitox, el rapero saharaui que murió en patera rumbo a Canarias: "He sido torturado por la policía marroquí, pero no pararán mi música ni mi activismo"

"He sido torturado por la policía marroquí, pero estos malos tratos no pararán ni mi música ni mi activismo". El rapero y activista Said Lilli, conocido como Flitox, ha muerto en el naufragio de la patera en la que viajaba rumbo a Canarias con unas 30 personas más desde Dajla, ciudad del Sáhara Occidental, según informó la Agencia Efe. Dos mujeres, dos hombres y un bebé también han fallecido en la segunda tragedia que se ha producido en el mismo trayecto en tan solo dos días, después de que otra embarcación con 20 personas a bordo zorzobrara al partir del territorio saharaui. Según el colectivo saharaui de Canarias, una tía del joven alertó de la aparición del cuerpo del músico en las costas de Dajla.

Flitox fue uno de los protagonistas del documental Life is waiting, dirigido por la cineasta y activista brasileña Iara Lee. Este largometraje retrata el día a día de la población saharaui refugiada en campos como el de Tinduf, en Argelia, así como la voluntad social de convocar un referéndum que otorgue la autodeterminación al Sáhara Occidental, uno de los 17 lugares del mundo calificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como pendientes de descolonización.

"Elevo las manos hacia el cielo y pido la libertad". Los versos de distintos raperos saharauis son la banda sonora de la producción, entre ellos Flitox. El largometraje incluye fotografías en las que el joven rapero denunciaba agresiones por parte de autoridades marroquíes así como imágenes de recurso de los vastos campos de refugiados saharauis.

La productora Iara Lee ha querido despedirse del joven a través de las redes sociales. "Devastada por la muerte de nuestro rapero activista del Sáhara Occidental Flitox Krizi, filmado en Life is waiting. Tuve el honor de entrevistarlo en los territorios ocupados y documentar su pasión por usar la música como herramienta contra la ocupación marroquí".

devastated with the death of our FREE WESTERN SAHARA rapper friend Flitox Krizi Sahraui featured in our film Life is Waiting. i had the honor of interviewing him in the occupied territories & documented his passion & commitment to use his music against MOROCCAN occupation! pic.twitter.com/HMDyEordpw