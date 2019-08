El Gobierno se reunirá con Ryanair para intentar minimizar el cierre de las cuatro bases

La Secretaría de Estado de Turismo tiene previsto reunirse con Ryanair, junto con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, a principios de septiembre, para intentar que el cierre de cuatro bases en España anunciado por la 'low cost' irlandesa tenga el mínimo impacto posible.



Ryanair ha anunciado este viernes a la plantilla que cerrará el 8 de enero de 2020 sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Gerona, y que iniciará el despido colectivo de los 512 empleados, que mantiene en esas instalaciones.



El Gobierno espera que la reunión, que tendrá lugar en una fecha aún sin determinar dentro de la primera quincena de septiembre, le permita ver "exactamente cuál es la cuestión" y mediar para que la decisión de Ryanair tenga el mínimo impacto posible, ha señalado a los periodistas la secretaria de Estado de Turismo, Isable Oliver, con motivo de la apertura oficial de la ruta de Air Europa a Iguazú.



Oliver ha dicho que también Aena y la Generalitat de Cataluña tienen previsto celebrar una reunión con Ryanair para tratar el cierre de la base que tiene la aerolínea en el aeropuerto de Gerona.



La situación preocupa al Gobierno, dada la importancia de la conectividad de la compañía sobre todo con las islas y esperan, en el encuentro previsto, conocer de primera mano las razones que han llevado a la compañía a tomar dicha decisión y contar con más datos para poder cuantificar su efecto.



Oliver ha explicado que lo ideal sería que todos esos cierres no se produzcan, pero si no es posible evitarlos, que al menos se pueda minimizar su impacto en el tráfico aéreo y el turismo en España.



En cuanto a la posibilidad de conceder subvenciones a Ryanair para que mantenga sus bases, ha indicado que "desde el Gobierno de Estado no se hace y no se ha hecho en ningún caso", mientras que desde las administraciones regionales, hay que ver la disponibilidad que puedan tener y también la cuestión de competencia y la UE.