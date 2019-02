Todo esto puedes encontrar en Gran Canaria Me Gusta: expositores de 19 municipios, productos de la tierra o demostraciones de chefs

Cientos de personas acudieron este sábado a la segunda jornada de Feria Gran Canaria Me Gusta para probar y llevarse a casa los productos de la tierra. Una cita a la que este viernes acudieron alrededor de 3.500 asistentes, casi el doble de los que visitaron este evento en la pasada edición durante el primer día, explicó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.



Antes de que Infecar abriera sus puertas ya había numeroso público esperando para descubrir lo que tienen para ofrecer más de 100 expositores y para participar en catas, degustaciones, talleres y en las exhibiciones gastronómicas que tienen lugar a lo largo de toda la jornada en esta Feria promovida por el Cabildo de Gran Canaria.



Los asistentes pueden hacer un recorrido por 19 de los 21 municipios grancanarios, que han sacado toda su artillería para conquistar el público, especialmente con su oferta gastronómica, aunque también con sus bellezas naturales y su artesanía.



Entre los productos no falta el café y los garrapiñones de Agaete, el aceite de Agüimes, las naranjas, vino, mieles y gofio de Telde, la sidra gasificada y repostería de manzana de Valleseco, los tomates de La Aldea, los dulces de Moya, los quesos de Gáldar, Guía y Artenara, además de chorizos y dulces de Teror.



Mogán, por su parte, ofreció una amplia variedad de tapas hechas con atún y aguacate realizadas por los alumnos del IES Arguineguín, al igual que Arucas, que también ha llevado a estudiantes del IES Bañaderos con pella de gofio y queque de plátano y chocolate. Telde también contó con tapas de tres restaurantes del municipio con novedades como chip, nubes, sal y licor hechos con gofio, además de platos donde el gofio y la naranja son protagonistas.



Otros municipios han aprovechado la ocasión para promocionar otros productos que tienen cada vez más auge en su territorio, como ha hecho Tejeda con la miel, Valsequillo con el aceite y las aceitunas junto a sus ya famosas fresas, Ingenio con su marca ‘Hecho en Ingenio’ que asegura tener el vodka más puro del mundo, además de galletas, aceites y turrones.



Santa Brígida, por ejemplo, presume de sus cada vez más variadas referencias de vinos y de mojos como el de ajo negro, una auténtica delicia que elabora Mamasayo, mientras que Firgas expone su agua, gofio y mojos, y Santa Lucía muestra sal, aceite y quesos.



Además de las propuestas de los municipios, los 10.000 metros cuadrados de Infecar acogen productos que son una auténtica delicia para todos los sentidos, ya que los exquisitos olores impregnan los diferentes pabellones del recinto. El público puede disfrutar de las carnes de Gran Canaria en el stand de Maderos Insulares, además de pescados, frutas y verduras, sales, miles, aceites, y multitud de productos elaborados con materia prima ecológica.



Los panes y la repostería tienen una amplia representación, desde el pan de naranja con higos que realiza una empresa de Ingenio solo para este Feria y para la de la naranja en Telde, además de las truchas de cabello, naranja y mandarina, a la propuesta de otros expositores que tienen pan de aguacate y millo o de calabaza y miel, además de un queque de espelta, o nuevas galletas de avena sin azúcar. Todo un despliegue de sabores para elegir.



El recinto ferial también permite hacer un recorrido por multitud de queserías, muchas de ellas presumen de sus productos con premios internacionales en la World Cheese Award, en los concursos regionales y también en los insulares. A la amplia variedad de quesos frescos, curados y semicurados se suman las especialidades como el de tuno indio de Cortijo de Daniela, que además estrena una conserva de queso curado con romero y aceite de oliva como producto gourmet.



Demostraciones gastronómicas en el espacio Gran Canaria Cocina



El chef David Morera fue el encargado de encender los primeros fogones del espacio Gran Canaria Cocina para mostrar, de la mano de Spar, una ensalada de temporada con lechuga, mango, tomates cherry y cebolla roja acompañada por frutos secos y por encurtidos, que los asistentes pudieron degustar. Seguidamente elaboró fideos con choco y langostinos, y de postre, una panacota con mousse de gofio y bienmesabe.



Por su parte, Fernando Sáez, chef de la Heladería dellaSera y mejor pastelero de España en 2015 por la Real Academia de Gastronomía preparó, por supuesto, helados. Uno de ellos con plátano verde, mojo de cilantro y lima, y otro de plátanos madurados asados y caramelizados, a los que les sumó gofio.



Borja Navarro del restaurante Texeda, realizó una sopa tibia de queso de cabra de Tejeda con bienmesabe, verduras de la tierra salteadas con roca de gofio y trufa negra, también una ropa vieja de cabra con huevo a baja temperatura y ahumada con pinocha, y albóndigas con velo de tuneras.



Los cocineros Yolanda León, Erlantz Gorostiza y Paco Roncero, que suman cinco estrellas Michelin, exhibirán esta tarde sus artes culinarias tras recorrer ayer Gran Canaria para conocer el Banco de Algas, la finca La Laja y Texeda y las bodegas Bentayga.



Los más pequeños también pudieron disfrutar de la cocina a través de un taller que impartió Esther Requena, ganadora de Masterchef Junior 5, y en el que les enseñó a cocinar dados de atún crujiente, con kikos, cebollitas encurtidas, aguacate y limón, además de brochetas de langostino, queso, tomate cherry y vinagreta. De postre preparó tartaletas de fruta con manzana, mango, plátano, acompañado de menta y miel, además de bombones de plátano y mango.



Requena repetirá mañana este taller, dirigido a niños de entre 9 y 12, que ha tenido una alta demanda, con casi todas las plazas cubiertas y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio con el objetivo de que los más pequeños conozcan todo los productos que pueden encontrar en la Isla.



Talleres, catas y juegos



La Feria Gran Canaria Me Gusta acoge el aula de formación Mojo Picón durante todo el fin de semana en la planta baja del pabellón 7. Junto a este espacio están también las aulas de catas y la zona de minicata de la Consejería de Soberanía Alimentaria, que además tiene expositores para fomentar la pesca sostenible. Se trata de un stand que enseña a los niños a través de juegos a respetar las tallas mínimas de los peces y también asesora a los amantes de la pesca para que sea responsable. Como novedad también presenta un folleto para aplicar buenas prácticas en los espacios marinos protegidos de Gran Canaria.



Por otro lado, la sexta edición de este evento acogió anoche la final del Concurso Joven Promesa de la Gastronomía con la colaboración de GM Cash Canarias, galardón que recayó en Richard Díaz Aguilar con su plato de mojo hervido con partmentier marina, puré de batata y coral de espirulina.



La Feria está patrocinada Spar y Cajasiete, y cuenta con la colaboración de Gran Canaria Gourmet, Cámara de Comercio de Gran Canaria, GM Cash, Fagor Onnera Group, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Entrées.es, Orden del Cachorro Canario, Asociación Mojo Picón y Tropical.



Gran Canaria Me Gusta permanecerá abierta este sábado hasta las 20 horas y este domingo de 11 a 17 horas. La entrada cuesta 2,50 euros.