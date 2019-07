El Involcan realiza un estudio geoquímico de gases en la atmósfera del suelo en aguas termales de Ourense

Las Investigadoras del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) Marta García Merino y Lucía Sáez Gabarrón están materializando desde el pasado 6 de julio un estudio geoquímico de gases en la atmósfera del suelo en aquellas zonas del Concello de Ourense dónde existen diversas surgencias de aguas termales. La finalidad de este estudio es evaluar la distribución espacial de parámetros geoquímicos de la atmósfera del suelo con las características geo-estructurales de la zona y las manifestaciones de aguas termales.

Este tipo de estudios pueden contribuir a identificar zonas de mayor permeabilidad y posibles nuevas zonas de ascenso de fluidos termales. También pueden contribuir a delinear los márgenes de un sistema geotérmico y a menudo complementan los estudios geofísicos, particularmente cuando la interpretación de datos geofísicos es difícil.

Para la realización de este estudio, que finalizará el próximo 9 de agosto, ambas investigadoras, conjuntamente con técnicos del Concello de Ourense e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo del Campus de Ourense, realizarán diversas medidas in-situ de parámetros geoquímicos de interés, así como la toma de muestras de gases en la atmósfera del suelo, para su posterior análisis químico e isotópico, en unos 600 puntos de observación del Concello de Ourense que han sido seleccionados siguiendo criterios de accesibilidad, geo-estructurales y geotermales.

Este trabajo de investigación se enmarca dentro del proyecto GeoAtlantic (EAPA_527/2016) Impulso de ecosistemas locales para el uso de la energía geotérmica en las comunidades que co-financia la Comisión Europea a través del Programa INTERREG Espacio Atlántico y que busca promover el uso de la energía geotérmica en comunidades del Espacio Atlántico (37 regiones Atlánticas de cinco países; Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido), contribuyendo así a los objetivos en materia de cohesión económica, social y territorial.

El proyecto GeoAtlantic es liderado por el Concello de Ourense de Galicia y cuenta con un consorcio formado por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Canarias; el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (EnergyLab) de Vigo; la Associação de Municipios da Cova da Beira (AMCB); Centre for Renewable Energy Research (CIENER) del Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) de Portugal; Universidade de Porto; Islay Energy Trust- IET; Argyll, Lomond and the Islands Energy (ALIENERGY); Eden Project- EP; Agence Locale de l'Energie et du Climat -ALEC de Francia; Cork Institute of Technology (CIT) de Irlanda; European Heat Pump Association (EHPA) en Bruselas y el Departamento de Recursos geotérmicos de la empresa portuguesa EDA RENOVÁVEIS. Además, como entidades asociadas que también colaboran con el proyecto están la Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional) de Portugal, la Direção Regional da Energia da Região Autónoma dos Açores, la Cámara municipal de Ribeira Grande de Açores y la Cámara Municipal de Povoaçao de Açores.