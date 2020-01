Nace la plataforma Salvar Tamadaba para luchar contra el radiotelescopio de Artenara

Salvar Tamadaba, radiotelescopio no. Bajo ese nombre y con las ganas y el empeño de un grupo de personas nace una plataforma para luchar contra la ubicación escogida por el Instituto Geográfico Nacional para la instalación de una estación geodésica en la cumbre de Gran Canaria. Solo seis meses después de la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, se reaviva el debate sobre la contradicción, o no, que puede producirse entre el proyecto y la zona elegida para su ubicación, la Cruz de Acusa, en el municipio de Artenara. “No estamos en contra del radiotelescopio, entendemos que puede ser interesante, estamos en contra de la ubicación. Creemos que se han equivocado proponiendo ese lugar”, afirma uno de los portavoces del colectivo. Consideran que el instrumento de investigación -que estudiará entre otros aspectos los efectos del cambio climático- no debe estar en ningún lugar que tenga que ver con la cumbre de la Isla.

Desde el colectivo hacen hincapié en que la instalación de este radiotelescopio no es un hecho aislado. Uno de los portavoces recuerda que son numerosas las infraestructuras que “degradan” las cumbres más emblemáticas de la Isla. Desde el radar militar y la base que se encuentra en el Pozo de Las Nieves, que cuenta con un mirador “que se masifica” ya que la carretera llega hasta allí; un bosque de antenas de telecomunicaciones en el Pico de la Gorra; las instalaciones de Radio Ecca en el Monte Constantino; en el alto de la montaña Los Moriscos una torre de vigilancia abandonada, un radar meteorológico y una antena de telecomunicaciones, al igual que en el Roque García; en la Montaña del Brezo una antena enorme de telefonía y en el Pico de la Bandera una torre de vigilancia… “Las cumbres están siendo sometidas progresivamente a degeneración con la instalación de multitud de infraestructuras”.

El radiotelescopio forma parte del proyecto hispano-portugués Raege (Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales). El objetivo es instalar un total de cuatro estaciones geodésicas de este tipo dispuestas entre España y Portugal. Desde 2017, en Santa María de Azores se encuentra una de ellas -concretamente a 400 metros de altura- por lo que “no es un requisito indispensable” que la instalación esté por encima de los 1.000 metros, tal y como se ha propuesto desde algunas administraciones, indican desde la plataforma.

Cartel de la plataforma 'Salvar Tamadaba, radiotelescopio no'.

Así mismo, aseguran que son conscientes de “la necesidad” de poner en marcha iniciativas que promuevan “un desarrollo endógeno, respetuoso con el medio y que garantice la sostenibilidad de los recursos”. Un hecho que no debe ser discordante con la conservación del paisaje y la gestión de los Espacios Naturales. Uno de los portavoces del colectivo recuerda que la ubicación escogida para el proyecto está reconocida por “prácticamente” todas las figuras de protección y reconocimientos que existen en el ámbito regional, nacional e internacional. Además, creen que la imagen -la instalación alcanzaría los 17 metros de altura- puede afectar al “imaginario colectivo” de los habitantes de la zona.

Con el objetivo de que se busque otra localización para la instalación del radiotelescopio, desde la plataforma Salvar Tamadaba, radiotelescopio no, aseguran que lucharán para evitar que se continúe degradando la cumbre de la isla de Gran Canaria. “Nos enfrentamos a que en Tamadaba, siendo reconocido como uno de los paisajes más hermosos y protegidos del Archipiélago, un punto caliente de biodiversidad y un lugar histórico y socialmente relevante, se realizan, de manera reiterada, intervenciones poco fundamentadas e innecesarias que deterioran su rico patrimonio”.

La asociación de empresarios del municipio de Artenara, Edarte, en colaboración con la plataforma está organizando un debate -del que se conocerá la fecha en las próximas semanas- para poner sobre la mesa las diferentes posturas que existen en relación a este proyecto.