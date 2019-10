Los diseños sostenibles y una colección exclusiva de Ruiz de la Prada ponen el broche a la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria

La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria cerró este sábado una de sus ediciones más sostenible e innovadora con la presentación de las creaciones de once firmas canarias, nacionales e internacionales, entre ellas Dolores Cortés y Miss Bikini, que exhibieron sus diseños en un pase individual, al igual que Ágatha Ruiz de la Prada, que eligió esta pasarela para dar a conocer una colección exclusivamente creada para esta pasarela.

Los estándares de calidad en el sector textil y la moda, además de la sostenibilidad, son los retos para que la creación y el diseño tengan en cuenta el impacto social y ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Y ese compromiso fue visible en la última jornada de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria 2019, que premió a All That She Loves como la mejor colección sostenible, junto al Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección para Aurelia Gil, como broche final a una pasarela creativa e internacional.

La Semana de la Moda Baño tuvo este sábado una invitada de excepción, la modelo e influenciadora Cindy Kimberly, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y que es la embajadora internacional invitada. Kimberly siguió con atención las colecciones de playa y piscina de las firmas consagradas en Expomeloneras, en su primera visita a Gran Canaria, una isla a la que dijo querer regresar con más tiempo para poder conocerla con tranquilidad.

Desfile de Dolores Cortés en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos



Las redes sociales juegan un papel ineludible en la promoción de cualquier producto y las cuentas de los influenciadores han sido potentes altavoces de todo lo que ha ocurrido en la Semana de la Moda Baño (#GranCanariaSFW) y que fue el escaparate perfecto para dar a conocer la pasarela de baño en el panorama nacional e internacional. Además, a la pasarela de este sábado asistieron como invitados el estilista Josie, Macarena Gómez, el director creativo de Palomo España, Alejandro Gómez Palomo, y la cantante Paula Cendejas.

Desfile de Banana Moon en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos



Sobre la pasarela desfilaron modelos destacados como Sandra Gago, Juan Betancourt, Lucía Rivera, Begoña Martín, Palito Dominguín, José Lamuño y el canario Daniel Rodríguez.

Un viaje por múltiples tendencias

Este gran acto organizado por el Cabildo de Gran Canaria, al que por primera vez se ha sumado Ifema, acogió durante toda la tarde siete desfiles. El primero de ellos fue el de la marca Énfasis, que presentó tres colecciones dedicadas a la mujer: la tendencia colorista y alegre de espíritu marinero de Sailor Treasures, el viaje tropical de la colección Lush Rainforest, que combina el color de la orquídea con fucsia, esmeralda y azules y morados intensos, y el básico eterno blanco-negro de la colección Black & White.

La elegancia del caballero francés estuvo reflejada en la colección presentada por Lucas Balboa, creador y diseñador formado en moda en Madrid y Milán. Su línea masculina se basó en el vestuario de la costa azul francesa a finales de los 50 y principios de los años 60, con un estilo atrevido, fresco y jovial sin perder un ápice de distinción.

En el primer desfile individual de la tarde, Dolores Font Cortés continuó con la tradición familiar en el diseño y fabricación de trajes de baño femenino incorporando innovación en la marca Dolores Cortés. Presentó así las variadas tendencias de un ‘traje para el baño’, esenciales, sencillas y minimalistas, inspiradas en civilizaciones antiguas, de naturaleza exuberante o ecléctica, para celebrar la individualidad, la diversidad y las distintas culturas.

En un nuevo bloque eminentemente masculino, Chela Clo dejó atrás su tendencia retro para volver a las raíces en la colección Back to the roots, que aportó color, frescura y desenfado, siguiendo un camino singular, relajado y propio en moda baño masculina para la temporada 2020.

Por su parte, Palmas tomó como referencia la Rosa de los Vientos para hacer un homenaje a todas las playas del mundo, infundida en mapas, cartas de navegación y en la circunferencia del horizonte, e incluyó los estampados por primera vez en sus diseños. Pedro Palmas sigue así en su línea eterna y femenina con el adherido de la arquitectura a sus diseños que marcan la andadura visionaria y creativa de su diseñador.

A las 19.00 horas, la diseñadora canaria Nuria González presentó la colección Celeste 2020, en la que incluyó los atavíos de los bailarines de la meridiana isla de El Hierro, que le sirvieron para crear y desarrollar su idea. Y para una mejor conciencia del paso del tiempo, la creadora recurrió a estampados y patrones que ya usó en el pasado y los fusionó con nuevos estampados florales autóctonos. La marca de tono californiano y de éxito internacional Banana Moon se inspiró este año en la naturaleza para crear una colección de prendas beachwear, prêt-à-porter y accesorios en las que destacaron la variedad de colores, texturas, materiales y formas. Además, jugó con tonos como el amarillo y el azul, y los estampados étnicos y de palmeras para darles un espíritu veraniego.

Desfile de Miss Bikini en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos

A las ocho de la noche llegó el turno de un nuevo desfile individual con las propuestas diferentes de la firma internacional invitada Miss Bikini y su sello personal de bañadores de cortes atrevidos, innovadores y gran variedad de estampados inspirados en sus viajes alrededor del mundo. En su colección Essence Collection quedaron reflejados estilos de la India, además de flores, mandalas y mariposas.

Media hora más tarde, las creaciones ecologistas de Ágatha Ruiz de la Prada irrumpieron en la pasarela en un desfile individual, el tercero de la tarde. Sus prendas son un verdadero medio de expresión artística y para ello jugó con transparencias y siluetas corseteadas en una colección moderna y nostálgica, práctica y romántica a la vez, llena de juegos y de contradicciones como asegura ser ella misma. Se trata de unos diseños que presentó en exclusiva en esta pasarela, una de sus preferidas de las más de 70 en que las participa cada año.

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos

Y el broche final a la Semana de la Moda Baño lo pusieron los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida Arcadio Domínguez y Aurelia Gil. La colección de Arcadio Domínguez explora ese momento del día cálido y frío a la vez y los mezcla para pintar un atardecer a la orilla del mar al estilo Claude Monet. Además, en sus prendas no faltaron sus icónicas manoletinas de un solo lazo adaptadas a la temporada y la tendencia de esta colección.

Por su parte, fiel a sus estampados exclusivos y al uso de tejidos naturales y libres de sustancias nocivas, Aurelia Gil presentó una colección que recrea la obra pictórica La máquina de los sueños de Miguel Panadero. En ella hace un recorrido por colores pasteles que recuerdan el asfalto y al día a día en la ciudad, plasmado en prendas delicadas y femeninas con exquisitos acabados de texturas frías, como la lycra, con otras sugerentes y envolventes, como el tul, el creo y el georgette.

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos

Moda sostenible

La última jornada de la pasarela acogió la entrega del Premio a la Mejor Colección Sostenible, que recayó en All That She Loves. Este galardón está patrocinado por la revista Cyl, líder del mercado especializado en moda íntima y baño en España, y consiste en dar al ganador la posibilidad de contar para su colección moda baño 2020 con la colaboración de Nylstar, el fabricante de nylon líder en productos sostenibles. La realización de este premio ha contado con la asesoría de Antípodes Comunicación.

También fue entregado por primera vez el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección, escogido entre 30 diseñadores consagrados que desfilaron en esta edición, que recayó en la grancanaria Aurelia Gil, por lo que podrá optar a un reportaje de la marca ganadora en una cabecera de moda.

Los premios fueron anunciados por la la modelo y presentadora Jose Toledo y entregados por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, la directora de la pasarela, Nuria de Miguel, la directora de Comunicación de L’Oréal París, Mónica Pueyo, y la directora de la revista Cyl, Laura Ugalde.

Audi Fashion Night

Al finalizar las sesiones de desfiles, tuvo lugar el evento Audi Fashion Night, patrocinado por Audi Canarias a través de la empresa Domingo Alonso, en la que los grandes protagonistas fueron los productos de la tierra incluidos en la marca Gran Canaria Me Gusta, como vinos, cervezas artesanas, quesos, gofio, panes, frutas y verduras, café y aceites.

Patrocinios y colaboraciones

Los patrocinadores de esta edición son Expomeloneras del Grupo Lopesan y Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, Heineken, que distribuye la empresa Insular Canarias de Bebidas, L´Oreal Professionnel, José Luis de las Heras, L´Oréal Paris y Fund Grube, además de la heladería Helamore e Iberia Express.

El director general de Fund Grube, Juan Esteban, aseguró que la empresa tiene el objetivo primordial de apoyar el talento canario y por ese motivo ha sido patrocinador de Gran Canaria Moda Cálida desde sus inicios y confió en seguir apoyando esta magnífica iniciativa, que este año ha tenido el espaldarazo de Ifema.

Fund Grube es la 13º mayor empresa de Gran Canaria en nivel de facturación. Por su parte, la directora de Comunicación y Social Media de L´Oréal Paris, Monica Pueyo, explicó que llevan 20 años en el sector de la moda a través de la plataforma de Madrid Fashion Week, y este han año han apostado también por la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria para darle mayor visibilidad a los proyectos de los diseñadores que han desfilado en esta edición.

El premio le dará le da la oportunidad de mostrar sus colecciones y le servirá, a la vez, de plataforma de lanzamiento, destacó. Agregó, además, que continuarán apoyando con este premio en las próximas ediciones.