El alumnado pide a Educación que garantice el acceso a Internet

El presidente de Libertad Estudiantil Canarias (LEC), Brian Trujillo, ha pedido a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, que convoque al Consejo de Estudiantes de Educación Superior de forma telemática y garantice el acceso a internet de los alumnos.



La asociación estudiantil señala en un comunicado que muchos de los estudiantes son de islas no capitalinas y en sus municipios no cuentan con Internet, por lo que para ellos tanto la docencia virtual como la evaluación online supone una dificultad.



Asimismo, Trujillo ha solicitado a la Consejería de Educación que garantice el acceso a dispositivos electrónicos y a una conexión de internet estable para la totalidad de los estudiantes canarios, ya que la brecha digital "no puede truncar el éxito del alumnado en el presente curso académico”.