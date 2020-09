El alumnado canario que no se realice la PCR por la falta de consentimiento de sus familias deberá realizar una cuarentena de 14 días

El alumnado canario cuyas familias no den el consentimiento para que se le practique una prueba PCR deberá guardar una cuarentena durante 14 días. Educación está enviando una carta de "consentimiento informado" a las familias de los centros donde comenzará el cribado en los próximos días y que, según se anunció hace una semana se realizaría en las zonas con mayor incidencia de contagios (fundamentalmente, barrios de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife).

Desde la Consejería explican que, si la prueba no se la realiza toda la clase no sería válida. Por ello, por seguridad, han considerado que las familias que decidan que a su hijo no se le practique deberá aislarse unos días al menor.

En la información que se está enviando a las familias, se especifica que, en el caso de dar positivo, es recomendable realizar la PCR a todas las personas con las que el menor ha estado en contacto estrecho en las 48 horas previas, Además, recuerda que el diagnóstico PCR se realiza a través de una muestra de exudado nasofaríngeo u orogaríngeo para lo que es necesario introducir en las fosas nasales o en el fondo de la boca un bastoncillo fino y flexible.

Según ese comunicado, es importante la realización de dicha prueba para ayudar a detectar el virus, aunque existe "la opción de no dar el consentimiento para que se haga a su hijo o hija", apunta. Si no se realiza, será cuando sea necesario aislarse durante 14 días o el tiempo que determinen en cada momento las autoridades sanitarias.

Las pruebas han comenzado a realizarse este mismo miércoles en algunos centros. Desde la Consejería de Sanidad han asegurado a este periódico que a lo largo del día se conocerá más información al respecto.

Por su parte, el comunicado de consentimiento dirigido a las familias precisa que las pruebas se realizarán a principios de curso y que se volverán a practicar a lo largo del mismo cuando resulte necesario en atención a la situación epidemiológica. No obstante, agrega que la familia puede "revocar" en cualquier momento ese consentimiento.