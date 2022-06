El Ayuntamiento de Mogán fraccionó contratos por más de 230.000 euros a favor de la productora en la que se investiga un abuso sexual

El Ayuntamiento de Mogán gastó 236.494 euros en contratos fraccionados para adjudicar a dedo los servicios de gabinete de prensa o los informativos de la Radio Televisión (RTV) pública entre 2018 y 2020, antes de convocar un concurso abierto. Durante este periodo, el Consistorio, directamente o a través de la entidad pública Mogán Sociocultural, otorgó al menos trece contratos encadenados, en ocasiones simultáneos, y de forma ininterrumpida a dos productoras para funciones similares o idénticas: Etiazul S.L., cuyo administrador único es Pedro Guerra Santana, y 21 Bombillas SL, de la que figura como titular su hermano, Gregorio Guerra Santana, investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por presunto acoso laboral y abuso sexual precisamente a una extrabajadora de la televisión pública del municipio, de la que sigue siendo director.

Los contratos fueron adjudicados por dos vías: la Alcaldía y la presidencia del Consejo de Administración Mogán Sociocultural, empresa constituida en 2006 que tiene encomendada, entre otras funciones, la gestión directa de la televisión digital terrestre en el municipio. En general, se usó la opción del contrato menor, rozando el límite de 18.000 euros en cada contratación, hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de marzo de 2018, que bajó el tope a 15.000 euros (sin impuestos incluidos). En total, Etiazul sumó 157.666 euros con ocho contratos, mientras que 21 Bombillas recibió 78.872 de cinco concesiones.

Las primeras relaciones mercantiles entre la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y Pedro Guerra, se remontan a la celebración de Fitur en 2017, cuando el Consistorio aceptó una oferta por 2.000 euros de Canarias en Hora (periódico digital fundado en 2015 y propiedad de Etiazul, que en 2018 se vio obligado a cambiar su nombre por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias). En su propuesta, el medio de comunicación se comprometía a realizar una cobertura de todo lo que el Ayuntamiento generase en la feria. Este contrato se repitió en 2018, por 1.000 euros. Es entonces cuando Etiazul y 21 Bombillas empiezan a recibir una auténtica lluvia de contratos.

La alcaldesa de Mogán adjudicó de forma directa el servicio de comunicación, prensa y de promoción turística del Consistorio hasta en cinco ocasiones. Según los decretos aprobados por la Alcaldía, desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2018, se concedió a Etiazul el contrato para llevar a cabo “Labores informativas para el área de Presidencia del Ayuntamiento de Mogán”, por un importe de 19.046 euros (con IGIC incluido), con cinco pagos mensuales de 3.809 euros cada uno. “Dada la falta de medios humanos específicos en esta Administración, se está ante la necesidad de contratar los servicios de una empresa para que realice labores informativas para el Ayuntamiento de Mogán”, justificaba el informe de necesidad emitido, del que no consta ningún autor y se atribuye a la “Alcaldía-Presidencia”.

El siguiente adjudicatario fue 21 Bombillas, desde el 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019. La sociedad había sido constituida tan solo catorce días antes del inicio de esta concesión, con el objeto social de “Actividades de prensa”. El servicio se denominaba “Publicidad y Promoción Turística, con Refuerzo Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Mogán, en redacción, fotografía y producción de contenidos audiovisuales”, para el cual, en parte, no estaba acreditada la sociedad. A pesar de ello, recibió un presupuesto por contrato menor de 15.836 euros (con IGIC), fraccionado en tres pagos de 5.278 euros. Fue en abril de 2019 cuando 21 Bombillas modificó su objeto social para añadir labores de agencia de publicidad, consultoría, asesoramiento y servicios especializados.

“Este Ayuntamiento tiene la necesidad de contratar el servicio” para “promocionar y publicitar turísticamente al municipio de Mogán” por el “volumen de trabajo existente, y con la finalidad de que todos los trabajos se realicen en el tiempo y forma correspondientes. Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar, y la inexistencia de medios materiales y personales del Ayuntamiento para la realización de dichos servicios, se considera necesaria la contratación de una empresa para su realización, siendo la actuación que se pretende contratar adecuada al fin perseguido”, señala el informe de necesidad.

Al día siguiente de la finalización del contrato con 21 Bombillas, el 1 de febrero de 2019, el Ayuntamiento vuelve a otorgar a Etiazul otro servicio con denominación y funciones idénticas al anterior: “Publicidad y Promoción Turística, con Servicio de Apoyo al Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Mogán”. La sociedad de Pedro Guerra recibió 15.921,75 euros (con IGIC) en cinco facturas de 3.184,35 euros cada una. El mismo servicio, con un presupuesto que solo variaba en 85,75 euros, esta vez se ampliaba a cinco meses, hasta el 30 de junio de 2019. Este contrato, además, coincide con la campaña electoral que concluyó en las elecciones del domingo 26 de mayo. La justificación del informe de necesidad también es prácticamente idéntica.

Solo un día después de finalizar este servicio, el contrato “Servicios de apoyo al Gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Mogán” se adjudicó a 21 Bombillas, por 15.964 euros (con IGIC) durante cinco meses (3.192 euros cada uno). “Se hace necesaria dicha contratación por el volumen de trabajo existente en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Mogán, y con la finalidad de que todos los trabajos se realicen en el tiempo y forma correspondiente”, de nuevo justificaba el informe sobre la necesidad de contratación aprobado por decreto de la Alcaldía, que añadía “la inexistencia de medios materiales y personales del Consistorio para la realización de dichos servicios”.

El último de los contratos realizados por esta vía para el mismo servicio también fue otorgado a 21 Bombillas bajo el concepto de “Labores de Apoyo y Asesoramiento al Gabinete de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de Mogán”, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2020. El importe ascendió hasta los 16.039,30 euros (con IGIC), fraccionado en cuatro facturas de 4.009 euros. Al igual que los tres anteriores, la justificación o motivación de la contratación se repite calcada.

En todos estos contratos, excepto el primero (pues no se refleja en el decreto), la persona que aparece como encargada para la supervisión es Bibiana González Mendoza, coordinadora del Área de Presidencia. También en todos se pide a la Intervención General del Consistorio la existencia de crédito y esta emite la retención, que se adjudica a diferentes partidas presupuestarias.

La televisión pública

Paralelamente, la empresa Mogán Sociocultural también contrataba a ambas sociedades de los hermanos Guerra Santana para servicios relacionados con la Radio Televisión Pública, cuya gestión tenía encomendada desde 2007, según sus estatutos. Hasta 2020, contó con un presupuesto de 256.624 euros para realizar el servicio. Javier Romero, coordinador de la RTV desde 2001 hasta 2020 (cuando fue despedido), recuerda que con la llegada de Onalia Bueno a la Alcaldía en 2015, “echó al presentador y nos quedamos tres”, un número insuficiente, asegura, para poder cubrir todos los actos, además de la radio y la televisión. Por ello, se reforzaba el equipo con personal externo para los fines de semana,

Romero se encargaba de hacer informes de necesidad para contratar los servicios y, el Consejo de Administración elegía la mejor opción, en base a la oferta, según relata. Pero ante la imposibilidad de aumentar el personal de la encomienda -“no nos dejaban, decían que no se podía incrementar”, explica- Romero cuenta que en 2018 propuso externalizar el servicio porque “era la única opción viable, como en RTVC con Videoreport”. Y ese año, el Consejo de Administración acordó adjudicar un contrato administrativo de servicios a Etiazul denominado “Servicios informativos y coberturas audiovisuales”, desde el 14 de mayo de 2018 al 15 de enero de 2019, por un importe de 33.845 euros (con IGIC) y prorrogable por seis meses.

El 10 de enero de 2019, Romero proponía en un informe de necesidad prorrogar el contrato a Etiazul “teniendo en cuenta que este servicio es necesario por la falta de personal en la encomienda”, según el documento. Por 21.507 euros (con IGIC), la sociedad de Pedro Guerra continuó prestando el servicio hasta el 15 de junio de 2019. El entonces coordinador de la RTV explica que el personal de la encomienda grababa las imágenes en el municipio y las enviaba al equipo de Etiazul en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se elaboraban dos informativos con presentadora y un resumen semanal.

Además de este contrato, que no fue tramitado como menor, consta en otro informe de Romero una propuesta para contar con apoyo técnico audiovisual de jueves a domingo ante la imposibilidad de cubrir todos los actos y ofrecer a la vez un servicio de comunicación de radio y televisión durante todas las semanas. Y reflejaba en el documento que Etiazul había presentado una propuesta de presupuesto del servicio para 2019 por un importe de 14.600 euros (con IGIC), con una duración del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019.

Cinco meses después de ganar las elecciones, Bueno acuerda en una sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de octubre de 2019, declarar la “necesidad e idoneidad” de la contratación del “Servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán”. Por fin un concurso público y abierto. El anuncio de la licitación se publica el 20 de noviembre de ese año, con el 5 de diciembre como fecha límite de presentación de ofertas. El valor estimado ascendía a un máximo de 1,5 millones de euros por dos años, con opción a dos prórrogas.

Para continuar con los “Servicios informativos y coberturas audiovisuales”, “y evitar su interrupción mientras se adjudica un nuevo servicio por el Ayuntamiento”, Romero propone en un informe del 15 de julio de 2020 que se acepte el presupuesto de 3.567,65 euros mensuales (con IGIC) de Etiazul para continuar prestando el servicio. Pero no consta en ningún escrito que el Consejo de Administración de Mogán Sociocultural haya rubricado estos dos últimos informes, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

No es hasta el 1 de enero de 2020 cuando Tania del Pino Alonso, presidenta del Consejo de Administración de Mogán Sociocultural, aprueba, nuevamente, contratar a Etiazul por 15.995,50 euros (con IGIC) hasta el 30 de junio de ese año. Esto implica que si se abonaron a la sociedad de Pedro Guerra 3.567,65 euros mensuales desde el 15 de julio de 2019 al 1 de enero de 2020, la suma sobrepasaría el límite de los contratos menores.

Pero la licitación, a la que se presenta Etiazul junto a otras tres empresas, queda anulada porque el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias estima, parcialmente, el recurso presentado por la concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago. En su resolución, del 7 de febrero de 2020, el Tribunal considera que el Ayuntamiento no acreditó la necesidad de sacar a concurso el servicio porque no justificó que no dispusiera de medios suficientes para ello.

Contratos solapados

Así, el servicio se sigue adjudicando a Etiazul. Del 1 de julio al 20 de septiembre de 2020, Mogán Sociocultural vuelve a contratar a la misma sociedad, pero bajo un concepto distinto: “Servicios de apoyo a la realización, producción y supervisión de programas y medios de comunicación”, por un presupuesto de 9.309 euros (con IGIC). A pesar de que le encomienda para gestionar la RTV de Mogán corresponde a la empresa pública, tanto su ejecución directa como la contratación externa, el 1 de julio, la Alcaldía moganera decreta conceder a la productora de Pedro Guerra el también denominado “Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la realización, edición y producción de servicios de Información en Radio Televisión Mogán”. El documento señala que el presupuesto es de 15.996,50 euros (con IGIC) y se abona en cinco pagos fraccionados de 3.199 euros hasta el 30 de noviembre.

No es el único contrato que coincide en el tiempo con otro a la misma empresa. Sucede también con 21 Bombillas. El citado decreto de la Alcaldía para “Labores Informativas para el Área de Presidencia del Ayuntamiento de Mogán” (del 1 de febrero del 30 de junio de 2019) se desarrolla a la par que la contratación de la misma sociedad para el “Servicio de gabinete de prensa y redes sociales”, que abarcó del 2 de enero al 30 de junio de 2019, por un importe de 15.969,99 euros. Este se recoge de un informe de Romero, en el que propone la contratación de la sociedad de Gregorio Guerra debido a que el personal de la RTV Mogán “no puede llevar a cabo más funciones de las que realiza”. Refleja, a su vez, que se recibió otra oferta, pero se decanta por 21 Bombillas al ser más baja.

Después de que se desestimara la anterior licitación, la Junta de Gobierno Local vuelve a aprobar, el 15 de octubre de 2019, “la necesidad” de contratar el “Servicio de Televisión, Radio y Comunicación Digital del Ayuntamiento de Mogán”, por tramitación de urgencia, dejando a un lado el concepto “prensa” y disminuyendo su presupuesto inicial: de 1,5 pasa a 1 millón de euros, por un año de duración prorrogable hasta un máximo de cuatro. Once días después se publica el anuncio de licitación y el plazo final de presentación de ofertas se fija para el 13 de noviembre de 2020. Esta vez, solo se presenta una empresa: Etiazul, a la que el 17 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno designa como adjudicataria. Finalmente, el contrato se rubrica entre la alcaldesa y Pedro Guerra el 16 de marzo de 2021.

En ese proceso, Etiazul recibió, además de los ya citados, un contrato más de Mogán Sociocultural durante dos meses de 2020 para “Servicios de Apoyo para la Realización,

Producción y Supervisión de Programas y Medios de Comunicación“, por un importe de 6.206 euros (con IGIC); mientras, la entidad pública también otorgaba a 21 Bombillas, la empresa de Gregorio Guerra, los ”Servicios de tareas de prensa y cobertura de noticias“ durante cuatro meses de 2020 por 16.039 euros (con IGIC), según refleja el portal de transparencia de Mogán Sociocultural. El equipo de RTV Mogán a junio de 2022 lo conforman nueve personas, con Gregorio Guerra como director.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Mogán el contrato del Servicio de Televisión, Radio y Comunicación Digital del Ayuntamiento de Mogán por 211.770 euros se encuentra prorrogado tras finalizar la primera anualidad. Por su parte, el programa de prensa lo gestiona por encomienda la empresa Mogán Sociocultural desde noviembre de 2021 por acuerdo en sesión plenaria. En diciembre de 2021, se ratificó renovar el encargo por 70.413 euros, incluyendo a dos periodistas, uno a jornada completa y otro a media jornada.

Sin embargo, a pesar de tener cubiertos tanto los servicios de prensa como de la RTV Mogán, el Ayuntamiento aprobó adjudicar a la sociedad de Gregorio Guerra los “Servicios de elaboración del material audiovisual y documental de la V Feria del Atún el Mar de Mogán 2022” (celebrada el 28 y 29 de mayo), por un importe de 8.000 euros, para la grabación y exposición de cinco vídeos.

Este periódico se ha dirigido al Ayuntamiento de Mogán para recabar su versión, pero no ha ofrecido respuesta. También ha contactado con Pedro Guerra, quien se ha limitado a responder que no tiene nada que decir al respecto. Gregorio Guerra también ha rehusado ofrecer aclaración alguna, alegando que “los contratos son públicos, mi niño”.

Gregorio Guerra, gerente de Etiazul y director de la televisión municipal de Mogán, declarará el próximo 5 de julio en calidad de investigado ante el juez de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana por la denuncia de una trabajadora de Etiazul destinada en esa televisión. La denuncia está referida a un supuesto caso de acoso sexual y laboral. La trabajadora fue despedida dos días después de denunciar los hechos que han motivado esa investigación.

Ni el Ayuntamiento de Mogán ni la productora han contestado a este periódico si han activado algún protocolo de los previstos para estos casos.