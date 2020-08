¿Cambia la nueva norma el uso de mascarillas en las escuelas? si el alumno está sentado y mantiene la distancia de seguridad no tendrá que llevarla

Las modificaciones de la norma sobre el uso de las mascarillas en Canarias han entrado en vigor este miércoles tras haber sido publicada en el BOC. El uso de las mismas en centros educativos no universitarios no será obligatorio en dos supuestos: cuando se trate de los grupos de convivencia estable entre escolares y en el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.

En el protocolo de Educación para la vuelta a las aulas ya se especificaba que su uso sería necesario cuando el estudiante se mueva por el centro y siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El alumnado de Educación Infantil queda exento de su uso ya que está contraindicada en menores de 2 años por riesgo de asfixia.

En cuanto al profesorado, si se trata de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, el protocolo establecía que el uso será voluntario para el tutor siempre que esté en el grupo de convivencia estable. No obstante, su uso será obligatorio fuera del grupo de convivencia estable siempre que no se pueda mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Para el resto de profesionales y para profesores de otras etapas, su uso será obligatorio de mascarilla si no se puede mantener distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Por otro lado, en cuanto al transporte escolar colectivo, será obligatorio el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, para todas las personas ocupantes del vehículo.

Consulta aquí el protocolo completo.