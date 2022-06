Canarian Airways, la aerolínea que iba a impulsar el Cabildo de Tenerife, deja de operar

La aerolínea Canarian Airways, impulsada por hoteleros de Tenerife con el objetivo de “mejorar la conectividad en la isla”, ha paralizado su actividad temporalmente. Así lo han confirmado fuentes de la compañía a Canarias Ahora, subrayando que el proyecto no ha acabado, que están buscan nuevas fórmulas para mejorar el negocio.

“La idea no ha muerto, sigue existiendo un compromiso con el destino, pero hay que analizar cómo puede estructurarse mejor en un momento tan volátil para el negocio aéreo, con el incremento de los combustibles o la implantación de una tasa verde”, confiesan. Para ello, estudiarán, por ejemplo, la posibilidad de buscar nuevos socios, después de que el Cabildo de Tenerife no cumpliera su acuerdo de financiar con 700.000 euros la aerolínea y bloqueara su participación ante la falta de informes. “Vamos a redefinir el negocio desde el aprendizaje obtenido. Hemos visto que no se puede depender de un operador tercero, sino que todo tiene que estar integrado”, concluyen desde la compañía.

Los empresarios impulsores de esta aerolínea siguen insistiendo en que la mayor debilidad de Canarias es la conectividad. “La prueba de ello es lo que está ocurriendo este verano, con unos precios en los billetes absolutamente disparados”. Ellos siguen queriendo “sumar y aportar”, aunque no tienen clara la fecha de la vuelta a la actividad. “Al final las fechas en el sector aéreo no son cortas, se tendrá que analizar bien cómo reestructurarlo, sin fechas previstas, sino hacerlo de la mejor manera posible”.

En enero de este 2022 la compañía comunicaba que en su proceso de consolidación había decidido establecer nuevos planes con los que reinventar su oferta para adaptarla a la demanda y las nuevas formas de viajar, ampliando su capital social y fichando al fundador de Tubillete.com, Francisco Rodríguez, como director general. Pero no fue suficiente.

Cabe recordar que la aerolínea se presentó al público oficialmente el 10 de febrero de 2021 como “una nueva compañía aérea 100% canaria liderada por hoteleros tinerfeños y One Airways”. Entonces se anunciaba que empezaría a operar a partir de la segunda quincena de junio de ese año, desde el Aeropuerto Tenerife Sur y con un único avión de 144 plazas.

La compañía solo operó ese verano y en las navidades de ese año. Así, el primer vuelo despegó de Tenerife Sur en julio y mantuvo una regularidad durante un mes, luego retomó la actividad en el puente de la Constitución, culminando sus servicios a finales de diciembre. Canarian Airways mantuvo en esos momentos como destino Madrid, Bilbao y se operó un solo vuelo a Vigo.

Una aportación económica que no llegó

Canarian Airways iba a contar con la participación del Cabildo de Tenerife y una aportación económica inicial de 700.000 euros. También se prometía que en marzo de 2021 arrancaría la venta y reserva de billetes para volar a destinos como Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao, Glasgow, Cardiff y Berlín. Como se ha visto, esto nunca pasó.

Más de un año de anunciarse el proyecto en el Cabildo “a bombo y platillo”, Canarian Airways se convierte en una “noticia humo”, criticaba hace meses el portavoz del Partido Popular, Manuel Fernández. Este miércoles, al conocerse la noticia sobre el final de su actividad, el grupo señala que “este hecho es una consecuencia directa de la falta de liderazgo del grupo de gobierno en el Cabildo insular, que desde diciembre de 2020 anunció que participaría en esta iniciativa con un capital social de 700.000 euros, que incluyeron en el presupuesto de 2021 y que nunca llegaron a utilizarse”.