La catástrofe del puerto de Gran Tarajal costará a las arcas autonómicas más de seis millones de euros

“El Gobierno ha tomado el pelo al pueblo de Gran Tarajal”

El diputado del PSOE Iñaki Lavandera recuerda que el Gobierno de Canarias no ha cumplido el plazo previsto para recuperar las condiciones con las que contaba el muelle antes de la catástrofe

La planificación del muelle, el atraque de gabarras y la gestión del siniestro del hundimiento de las gabarras, por parte del Gobierno de Canarias, “ha sido una tomadura de pelo al pueblo de Gran Tarajal”. Así lo considera Iñaki Lavandera, diputado del PSOE por Fuerteventura, que ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento de Canarias para esclarecer las circunstancias que rodean uno de los episodios más negros en la historia de los puertos majoreros.

Lavandera recuerda que no se ha cumplido con el plazo de dos meses para recuperar las condiciones del muelle tras el siniestro y denuncia que “fue una decisión política la de autorizar el atraque de embarcaciones de carácter industrial” y “darle ese uso al puerto de Gran Tarajal, en vez de un uso turístico o de tránsito de pasajeros”.

El diputado socialista considera que es “evidente” que el puerto “no cumplía con las condiciones de seguridad suficientes” para que los remolcadores y pontonas, sin personal suficiente a su cargo, lograran superar un temporal. Lavandera destaca que en la propia autorización concedida a la “flota coreana” se reconoce que el muelle de Gran Tarajal “está abierto” al oleaje del sur y que, en temporales así, “los barcos tienen que salir” del muelle, además de estar “obligados a tener una tripulación permanente”, un aspecto clave que entiende que se incumplió.

Para el diputado socialista, el ente público Puertos Canarios “hizo una dejación absoluta de su función de policía portuaria al no revisar el cumplimiento de las condiciones por las que se autorizó el atraque” de las 10 embarcaciones afectadas por el temporal. También subraya que la autorización, otorgada el 15 de diciembre de 2017, se concedió prácticamente por un año. “Es imposible que en un año no haya un temporal del sur en ese puerto”, recalca Lavandera, quien incide en que cualquiera que tenga una “mínima experiencia” y conocimiento en el muelle de Gran Tarajal conoce sus carencias. Así, el diputado socialista resalta que lo sucedido “no es una casualidad” ni fruto de “la mala suerte”. Al contrario, dice, “es imposible que no ocurra lo que sucedió”.

Sin ayudas ni perdón

El diputado socialista denuncia que el Gobierno de Canarias “ha cometido un incumplimiento flagrante” con Gran Tarajal puesto que “se comprometió a sacar un decreto de ayudas de emergencia para paliar los efectos del temporal Emma”. Sin embargo, “al Ayuntamiento de Tuineje no ha llegado ni un papel ni mucho menos un duro, y no ha habido ninguna ayuda económica para hacer frente a los destrozos del temporal”.

Lavandera también critica que, pese al “daño provocado” en Gran Tarajal, “no haya habido ninguna autoridad política que haya asumido la responsabilidad y que ni siquiera se haya pedido perdón al pueblo de Gran Tarajal”. Lavandera también sospecha que el coste estimado de seis millones de euros para afrontar las consecuencias del hundimiento y de la contaminación marina “al final seguramente serán más de lo que tiene previsto Puertos Canarios”.