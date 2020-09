Confinadas dos aulas de un instituto de Gran Canaria y siete ‘grupos burbuja’ de todo el Archipiélago por casos positivos de coronavirus

La primera semana de la vuelta al colegio en Canarias se ha cerrado con 34 casos positivos de alumnos por coronavirus. La mayoría de ellos se han dado en aulas burbujas, es decir de centros de Infantil y Primaria que no se mezclan con alumnado de otras partes del centro. No obstante, se ha confirmado el positivo de un estudiante en un instituto del norte de Gran Canaria, que ha obligado a poner en cuarentena a los alumnos de dos aulas que habían estado en contacto con la persona contagiada.

34 estudiantes positivos por coronavirus y seis aulas cerradas en toda Canarias: el balance de la primera semana del curso escolar

Se trata de días en los que se percibe nerviosismo por parte de las familias y mucha confusión de información. Un listado de varios centros confinados se está compartiendo en estos días por grupos de WhastsApp, pero desde la Consejería matizan que de momento los casos confirmados son esas nueve aulas que han registrado algún caso y se ha aislado al resto de alumnado. Sí se han dado centros donde se han confinado clases por prevención por alguna sospecha, pero aún no contabilizan en el cómputo al no ser datos oficiales de momento.

Algunos datos fueron facilitados este martes en el Parlamento de Canarias en el balance que realizó el presidente Ángel Víctor Torres, donde subrayó la baja incidencia del virus entre los 340.000 estudiantes con los que cuenta el Archipiélago. No obstante, este mediodía se cerró una nueva cifra oficial que hablaba ya de 34 contagiados y 69 alumnos y alumnas en aislamiento ( en total esas nueve aulas confirmadas). El número de docentes afectados por el virus es de 29, y el de profesorado que se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con positivos es de 68.

Según la Consejería de Educación, si se calcula el porcentaje de grupos burbuja afectados por contagios de toda Canarias, representan el 0,1% los que registran casos positivos. El presidente regional también incidió en este bajo porcentaje en su intervención en el Parlamento, donde recordó que "debemos alegrarnos de que hemos dado un paso valiente en esta comunidad para que los niños y niñas se formen, estén con sus compañeros y el personal docente actúe".

Desde las consejería de Sanidad y Educación se ha pedido no informar de los nombres de los centros afectados en base al derecho a la protección de datos de los menores. No obstante, sí han aclarado que actualizarán el cómputo global cada día y de afectados por islas. Cabe recordar que el protocolo del Ministerio de Educación establece tres niveles de “brote” en los centros: controlado o esporádico, cuando los casos (a partir de dos) están en el mismo grupo; complejo, con cadenas de transmisión que no se identifican bien (entre varios grupos), que podría implicar el cierre de algunas clases y la intensificación de las medidas. Por último, solo en el escenario de “transmisión descontrolada” se podrá valorar “en última instancia” cerrar el centro temporalmente, previa luz verde de los servicios de salud pública de la comunidad.

Medidas adoptadas

Torres ha recordado que hay hasta 12+1 medidas que están en el tutorial: se han organizado los espacios, hay un responsable COVID por centro, hay una sala de aislamiento para cuando se da un positivo, se usa la mascarilla a partir de primero de Primaria, se toma la temperatura, hay medidas de higiene, se han establecido grupos burbuja y se ha hecho pulling (cribados masivos) en las zonas donde había mayor número de contagios.

Así mismo, destacó que se han desdoblado los grupos en Secundaria, tomado medidas para el alumnado con necesidades especiales, los niños y niñas que usan el transporte escolar tienen un asiento determinado, fijo en el transporte, se reorganizan las labores de limpieza de los centros, se han implementado "muchísimos fondos económicos", aumentado en 2.500 el personal docente y muchos más orientadores.

¿Y la adaptación del profesorado vulnerable?

Los sindicatos siguen apuntando que la falta de adaptación al profesorado con patologías o que es considerado de riesgo es una de las principales preocupaciones. Desde Anpe aseguran que en la próxima reunión con la Consejería les mostrarán datos y esta preocupación entre sus afiliados ya que a muy pocos se les ha adaptado el puesto, sostiene Pedro Crespo. Así mismo, este sindicato está recogiendo incidencias de los centros para hacerlas llegar a la Consejería de Educación.

La falta de material y de dinero en los centros asegura que es otra de las preocupaciones que les están haciendo llegar a Anpe y que los 1.500 euros repartidos por la Consejería no son suficientes. Asociaciones de Ampas también están recogiendo incidencias en este sentido para hacerlas llegar a Educación en los próximos días.