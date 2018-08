Un conflicto laboral llena de basura las calles de Mogán

Los trabajadores del servicio de recogida de basura del municipio de Mogán, hartos de que no se les pague la nocturnidad y de que no se les respeten sus condiciones laborales, han comenzado desde este lunes a trabajar respetando a rajatabla el convenio, lo que provoca que muchas zonas del municipio se queden llenas de basura. “Hoy se quedó Taurito entero sin recoger, algunas calles y los dos muelles de Puerto Rico y Cercado de Mogán”, cuenta el delegado del personal del servicio de recogida de basura de Mogán, Fabián Bravo de Laguna.

Las imágenes de la basura amontonada en uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias están causando estragos entre los residentes y turistas que pasean por las calles de Mogán, sobre todo en la zona de Taurito, donde se encuentra la mayor aglomeración de hoteles, nadie se preocupa por la imagen y limpieza y los trabajadores no dan abasto. “Este miércoles ocurrirá lo mismo, se recogerá la basura en estas zonas, pero otras quedarán atrás”, señala el representante de los trabajadores.

“Nosotros hemos pedido que se nos pague la nocturnidad. La empresa dice que no la puede pagar porque el Ayuntamiento no se la abona, por lo que hemos decidido empezar a trabajar a las seis de la mañana y no hacerlo de noche”, explica Bravo de Laguna. El Consistorio moganero secuestró el servicio de basura el pasado año debido a las huelgas de los trabajadores por el impago de las nóminas por parte de la empresa Caseur, quien tiene el servicio desde los años 90. Ahora los empleados piden que se les abone las horas especiales y tanto la administración pública como la empresa se lavan las manos.

Basura en las calles de Mogán.

Desde este lunes los empleados de Caseur comienzan su jornada laboral a las seis de la mañana y continúan hasta las 12.50 horas, de esta manera a las 12 de la mañana, en pleno mes de agosto, se puede observar cómo los camiones de la basura pasean por las calles del municipio turístico. Hasta la semana pasada comenzaban el turno a las tres de la madrugada, así “a las nueve de la mañana ya estaba todo recogido, como es lógico”, asevera el operario.

Según cuenta el delegado, en la mañana de este martes, una técnica del Ayuntamiento de Mogán se acercó a hablar con ellos, pero desconocen cuál era su objetivo, ya que no les dejó nada claro. “El año pasado nos vinieron ofreciendo 100 euros por el plus de nocturnidad y ahora dicen que no lo pueden pagar”, recuerda.

Además, Bravo de Laguna asegura que no han obtenido respuesta del Ayuntamiento, a pesar de que el concejal que dirige el área, Juan Carlos Ortega, “es conocedor de la situación”. La respuesta, más allá de intentar llegar a un acuerdo, es la vigilancia por parte de dos técnicos del Consistorio que este martes fueron detrás de los trabajadores con el coche por el recorrido de Arguineguín y Mogán. “Vamos a mirar hasta qué punto es factible esto. Si se considera acoso, se les denunciará”, adelanta Bravo de Laguna.

Pero los trabajadores del servicio de recogida de basura no sólo tienen problemas con los horarios. También se quejan de la cantidad de basura que tienen que llevar al vertedero, que en la mayoría de los casos sobrepasa el límite permitido para los vehículos. “Hay camiones de 6.000 kilos que estaban cargando con 8.500 o 9.000 kilos, y camiones de 12.000 con hasta 14.000 kilos de desechos”, cuenta el delegado sindical.

A todo esto hay que añadirle que en estos momentos el concurso del servicio de recogida de basura en el municipio de Mogán se encuentra en proceso de licitación, ya que el contrato con Caseur caducó en el año 2012 y se ha ido prorrogando hasta la actualidad.