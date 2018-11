Un centro de atención a la dependencia: la propuesta para reconvertir la antigua Facultad de Medicina de la ULPGC

La recién constituida Plataforma Reivindicativa Sociosanitaria de Canarias (integrada por profesionales de la Sanidad y personas sensibilizadas) ha impulsado una iniciativa para que la antigua facultad de Medicina de la ULPGC, contigua al Hospital Insular, sea recuperada por el Cabildo de Gran Canaria y se reconvierta en un centro de atención integrada para personas en situación de dependencia, que dé respuesta tanto a personas mayores como a quienes se encuentran en esta situación por enfermedades crónicas o por discapacidad. Se trata de un primer paso que pretende impulsar este colectivo para avanzar hacia un nuevo modelo de atención a la dependencia.

Para lograr este objetivo, los miembros de esta plataforma ya se han reunido con la Consejería de Sanidad y con representantes del Cabildo de Gran Canaria. Según anunció este miércoles en la presentación de la propuesta uno de sus portavoces, Antonio Aguado, el pasado día 19 de noviembre se llegó a un acuerdo para que la Corporación Insular recupere el uso de estas instalaciones cedidas a la universidad y para que posteriormente se traslade la cesión al Servicio Canario de Salud.

Se trata de una reivindicación que la plataforma realiza en un contexto en el que Canarias se encuentran a la cola en gestión de la ley de dependencia y en el que sus servicios de urgencias suelen sufrir colapsos. Una situación que sus miembros consideran que se produce porque no se ha trabajado con previsión desde el inicio y porque no se está dando una atención integral a los pacientes. Es decir, existe por un lado la consejería de Sanidad y, por otro, la de Políticas Sociales, que en realidad están muy vinculadas ya que los problemas sociosanitarios son también de salud. Además, esta última Consejería, a su vez, deriva la gestión en los cabildos, que suelen externalizar este servicio. Rafael Inglott, médico y miembro de este colectivo, subrayó que esta forma de atención no se corresponde con la pirámide de necesidades de la población.

La plataforma recordó este miércoles en la Real Sociedad Económica de Amigos del País que ya existen ejemplos de medicina integrada en otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o el País Vasco, pero en general matiza que “hay poca cultura de la integración”. El nuevo centro que proyectan en la antigua facultad de Medicina estiman que debería estar dotado de personal sanitario y también de la rama de Trabajo Social.

Rafael Inglott destacó que, según la Encuesta Nacional de Salud, una de cada seis personas tiene problemas de salud crónico, lo que se une al envejecimiento de la población y al número de personas que padecen una discapacidad. Ello hace que el 46,5% tenga algún grado de dependencia cuando tiene más de 65 años. Se trata de una realidad que contrasta con la forma de abordar la situación por parte de las administraciones públicas. De hecho, el Gobierno de Canarias ha tenido una "voluntad tardía".

A juicio de la plataforma, el déficit de atención sociosanitaria en Canarias es muy patente ya que las plazas y ayudas son insuficientes. No obstante, sus integrantes consideran que no solo es importante incrementar el número de plazas y ayudas sino que es necesario cambiar el modelo de atención: "desde su planificación hasta los tramos más específicos de respuesta, pasando por el decisivo nivel de los servicios básicos (atención primaria y servicios comunitarios), que es donde se detectan los problemas y se orientan las intervenciones", destacan en un manifiesto.

El colectivo celebra que ya se haya firmado el II Plan de Infraestructuras de Canarias entre el Gobierno y los cabildos, pero cree que aún queda camino por recorrer ya que es necesario que "los recursos se organicen y habiliten para atender cada caso a las necesidades reales, tanto objetivas como subjetivas, de la persona dependiente y sus familiares. Ello implica descentralizar, aproximar, diversificar, acondicionar y humanizar".

La plataforma está recogiendo firmas por este manifiesto en defensa de una atención sociosanitaria centrada en las personas. Además, espera que otras plataformas insulares se unan a esta reivindicación y se puedan coordinar ya que es un problema que afecta a todas las islas.