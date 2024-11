La diputada del Común alerta de una “pobreza invisible” en Canarias y pide un “giro estructural, duradero y estable”

La Diputada del Común, Dolores Padrón, ha alertado este jueves en el seminario anual que celebra la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español de una “pobreza invisible” en Canarias vinculada a la “precariedad” en el acceso a servicios básicos como educación, sanidad o vivienda.

En una ponencia indicó también que en Canarias es difícil no hablar de retraso por parte de la administración en el reconocimiento o revisión del grado de discapacidad y dependencia, “cuestiones que dificultan el acceso a servicios básicos y prestaciones derivadas del estado de derecho”, tal y como ponen de manifiesto diferentes informes anuales.

Insistió en que esta pobreza invisible acoge a trabajadores pobres o jubilados “que viven de una pensión, que no pueden hacer frente a gastos derivados de educación, que no se cubren si tiene alguna persona con discapacidad o diversidad funcional, que en sanidad si no llega a las listas de espera tiene que pagarse un médico o en materia de vivienda, que ha subido una media de un 16% en Canarias mientras el salario medio solo ha subido un 1%”.

Por tanto, indicó, “necesitamos un cambio de paradigma, una alianza entre administraciones públicas y sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales contra la pobreza y la exclusión social, ya, es urgente”.

Padrón destacó que “se necesita un cambio en el diseño de las políticas de lucha contra pobreza y exclusión social que impliquen transversalidad, integralidad y acuerdo, con el concierto de todas las administraciones públicas en sus diferentes niveles, y que planteen un giro estructural duradero y estable”.

Así, no dejó de nombrar la pobreza infantil, tan agudizada en las islas con un índice de pobreza muy elevado, debido en parte a la falta de infraestructuras adecuadas y a un sistema de apoyo familiar menos desarrollado.

Igualmente recordó que comunidades como el País Vasco y Navarra tienen tasas de pobreza significativamente más bajas debido a políticas de bienestar social más robustas y a economías menos dependientes del turismo.

A nivel europeo, países como Alemania y los Países Bajos presentan índices de pobreza y exclusión social mucho menores, en parte porque han implementado medidas de protección social que mitigan estos problemas de manera más efectiva.

Sobre el fenómeno de las migraciones repasó las estadísticas de migrantes menores no acompañados que han llegado a Canarias y la presión de estos flujos migratorios que están “propiciando el nacimiento de argumentos xenófobos”.

Las ONG, un pilar “fundamental”

De esta forma, destacó el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) “que juegan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y el apoyo a los sectores más desfavorecidos en Canarias, España y Europa”.

Estas organizaciones, dijo, “actúan como un pilar complementario a las políticas gubernamentales, enfocándose en la ayuda directa, la promoción de derechos y la creación de redes de apoyo que permiten mejorar las condiciones de vida de personas en situación de exclusión social y su papel en Canarias, dado el contexto de pobreza estructural y la alta dependencia del turismo, es especialmente relevante”.

En sus aportaciones al seminario hizo un repaso sobre la Inteligencia Artificial, observando que su uso tiene un potencial significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos.

“Sin embargo, es crucial abordar los riesgos asociados para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, esto incluye garantizar la intervención humana en las decisiones, evitar sesgos y discriminaciones, y transparencia”, señaló.

A las defensorías, prosiguió, “no se nos escapa que es un instrumento poderoso, en el que se debe garantizar la privacidad de la ciudadanía con el manejo de sus datos, y a no configurarla con sesgos de discriminación, es por esto que debemos estar atentos, a que los programas que las administraciones configuren para mejorar su trabajo cumplan con los derechos humanos tal y como plantea la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y en su momento planteó la Defensora Europea al aprobarse el Reglamento Europeo de IA a finales del 2023”.