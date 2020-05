Canarias confía en que Sanidad permita que La Graciosa, El hierro y La Gomera pasen a la fase 2

El Gobierno de Canarias confía en que el Ministerio de Sanidad autorizará a las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera a avanzar a la fase 2 de desconfinamiento, porque cree que cumplen los criterios necesarios para ello tras haber sido la avanzadilla de la desescalada.



Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a Efe que la reunión en la que Canarias ha expuesto al Ministerio la situación de la pandemia en el archipiélago y, en particular, su propuesta de fase 2 para tres islas menos pobladas "ha ido bastante bien".



La Consejería precisa que corresponde al Ministerio decidir si La Graciosa, El Hierro y La Gomera siguen avanzando en el desconfinamiento y cuándo, pero se declara optimista.



El Gobierno de Canarias recuerda que en los once días que llevan en fase 1, estas tres islas no han sufrido nuevos casos de COVID-19.



Considera que el Ministerio valora especialmente que en Canarias durante estos días se hayan analizado con test PCR todos los casos sospechosos en menos de 24 horas.



También cree que ha se reconoce el esfuerzo por dotar al hospital de El Hierro de camas extras de cuidados intensivos, así como el haber comprado maquinaria para que las islas no capitalinas, y no solo Gran Canaria y Tenerife, puedan hacer las pruebas PCR.