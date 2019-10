Un grupo de interinos hará huelga al ver amenazado su empleo con la oposición: "Muchos llevamos más de 20 años de servicio"

Un grupo de interinos de la sanidad pública constituidos en una coordinadora ha advertido este viernes de que la plantilla está dispuesta a ir a la huelga al ver amenazados sus puestos de trabajo por la oferta de empleo público, en algunos casos tras más de dos décadas de servicios.



"Nos encontramos ante la mayor oferta pública de empleo de Canarias, podemos perder nuestros puestos de trabajo, muchos con más de 20 y 25 años de servicio", asegura este colectivo en un comunicado difundido por Intersindical Canaria.



Esta coordinadora alega que los interinos no tienen "la culpa de que las oposiciones en Sanidad sean eternas" y recuerda que la última que se celebró en el Servicio Canario de la Salud se remonta a 2012, lo que "ha creado una bolsa de interinos que pueden quedarse en la calle tras dos horas que dura un examen".



"Somos el 40% del total de la plantilla en el Servicio Canario de Salud, la más alta temporalidad de todos los servicios públicos de Canarias", añaden.



Los interinos aseguran que son trabajadores "en continuo contacto con los pacientes y usuarios en los hospitales y centros de salud" y que sacan adelante su cometido "muchas veces en unas condiciones lamentables", sobreponiéndose "hasta la extenuación para dar un buen servicio a los pacientes y usuarios que no tienen la culpa de los recortes de plantilla".



"Queremos trasmitirle a toda la población Canaria que si el Gobierno de Canarias o la Consejería de Sanidad no busca una salida a esta situación no tendremos más remedio que tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros puestos de trabajo", advierten.