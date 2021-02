Los locales de ocio tratan de sortear las prohibiciones con "música que no incite a bailar" en Carnaval

“Las actividades que propicien aglomeraciones, no mantener la distancia de seguridad interpersonal o un uso incorrecto de mascarillas, tales como la celebración de fiestas, bailes, karaokes, concursos, conciertos o música ambiental que inviten a bailar o cantar”. Son parte de las prohibiciones recogidas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) desde la pasada semana y con las que se pretende impedir que se produzca un incremento de contagios de COVID-19 como ocurrió en Navidad. Sin embargo, terrazas y clubes a pie de playa han compartido en las redes sociales en los últimos días actos que incluyen precisamente la música como uno de sus ingredientes. Hay locales que matizan que la música que acompañará la jornada "no incitará a bailar", pero ¿Cómo controlar qué música incita o no al baile? ¿Cómo se interpreta la norma?

Desde la Consejería de Sanidad señalan que el BOC es muy claro, pero la medida está generando confusión y ha provocado que distintos locales de las Islas mantengan actos desde el pasado fin de semana por San Valentín o para este martes de carnaval que incluyen DJ o música en directo. La orden del Gobierno es la de intensificar las seguridad y vigilancia y sancionar a aquellos establecimientos que incumplan, pero ¿de qué manera un policía podrá determinar qué música incumple? La celebración de determinados eventos contrastan además con el hecho de que Tenerife experimenta un leve aumento de contagios o con la situación en Lanzarote o Gran Canaria, que se mantienen en niveles de alerta cuatro y tres respectivamente por la pandemia.

“Carnaval de Día en Amadores Beach Club” es uno de los últimos eventos compartidos en las redes sociales y en cuyo cartel se incluía la participación de Dj (disc-jockey) y otros músicos. La responsable de organizar el aforo del acto insistía en la mañana de este lunes a este medio en que "no se trata de una fiesta", que se cumplen las medidas de seguridad y que los asistentes deberán llevar mascarilla puesta en todo momento excepto cuando estén sentados en sus camas balinesas tomando el sol. Según explica, la terraza podrá albergar un 60% del aforo y solo se permite el alquiler de camas de dos personas y no de grupos de cuatro. “La gente se lo está tomando muy en serio y está concienciada con las medidas”, remarca, para añadir que la música normalmente es de ambiente y que para este martes iba a variar un poco.

El anuncio de este acto tuvo críticas en las redes sociales y después de dar estas explicaciones a Canarias Ahora ha desaparecido tanto de Facebook como de Instagram. No obstante, según han confirmado personas interesadas en asistir, el acto previsto se mantiene para este martes, con "algo de música especial, pero poco más" porque la organización quiere ser cauta con la misma tarifa de siempre. Desde la tarde de este lunes, el evento en redes sociales ha cambiado por "mañana martes, te mereces un chil out para descansar, relajarse y vivir un momento" y no aparece ni rastro de la palabra carnaval.

La música de ambiente sí está permitida

Con estas nuevas restricciones (que entraron en vigor el pasado viernes a las 00.00 horas) se ha generado mucha confusión en los últimos días. Otras terrazas ya tenían actos organizados con anterioridad por San Valentín (este domingo 14 de febrero) y habían anunciado que se contaría con actuaciones musicales en directo. Ocurrió, por ejemplo, en el sur de Tenerife, en la turística zona de Adeje, donde además una terraza ha anunciado este mismo lunes la actuación de un DJ para "que no se pierda el espíritu carnavalesco". Se trata de Fuel Restobar, desde donde aclaran a este medio que los clientes habituales conocen que se trata de un local deportivo y la música que acompaña siempre es "de ambiente".

Además, puntualizan que conocen la norma, la han leído y han hablado con el DJ para que la música no incite a bailar este martes de carnaval. Así mismo, añaden que esta actuación durará apenas unas horas por la mañana y tan solo pretende amenizar el desayuno o almuerzo.

¡Que no se pierda el espíritu carnavalesco! 🎭 Mañana 16 de Febrero, martes de #Carnaval 🇮🇨, tendremos en Fuel Restobar... Posted by Fuel RestoBar on Monday, February 15, 2021

Celia Cruz no está permitida

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informan de que los locales de ocio deben aplicar la orden que se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado jueves y que si se celebran fiestas serán ilegales y la policía tendrá que actuar. Desde la semana pasada, expertos que asesoran al Ejecutivo regional en esta pandemia, como el epidemiólogo Amós García, así como el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, alertaban de que existe preocupación por las celebraciones que puedan generar de nuevo un aumento de contagios en las Islas, algo que ocurrió tras la pasadas fiestas navideñas y que obligaron a Lanzarote y La Graciosa a pasar a nivel cuatro y a Gran Canaria a nivel tres ante el aumento de contagios y por la presión hospitalaria.

Las primeras infracciones por incumplir las medidas impuestas se han producido en Tenerife, donde el pasado viernes un nutrido grupo de personas disfrazadas, sin mascarillas, sin mantener la distancia de seguridad y bailando al ritmo de Celia Cruz fueron grabadas en la calle Clavel, de la capital tinerfeña. Uno de los locales donde se produjeron estos hechos es “reincidente” según ha asegurado el alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez (CC), quien ha comunicado por su cuenta de Twitter que actuará de forma "contundente" contra los recintos que incumplieron las medidas de protección contra el virus y abrirá expediente este mismo lunes.

La Consejería de Sanidad también apuntó que abriría diligencias por los hechos ocurridos en Tenerife y añadió que estos incumplimientos pueden conllevar multas tipificadas como graves o muy graves. La seguridad y la vigilancia policial también se han reforzado en todo el Archipiélago para evitar precisamente la tentación de celebrar los carnavales. No obstante, estas restricciones contrastan con el hecho de que los ayuntamientos animan a mantener activa la llama del carnaval. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, se están celebrando unas grabaciones para el “carnaval virtual” que también han generado polémica por parecer en las imágenes de un vídeo difundido que se está desarrollando una fiesta. No obstante, el Consistorio insiste en que se trata de un acto autorizado y que se cumplen con las medidas sanitarias.

Lo que es estar en el sillón sin saber lo que pasa en Santa Cruz. Grabación de un acto autorizado.



Otro día donde los ciudadanos y locales han respetado las medidas sanitarias @PoliciaLocalSC y @policia han colaborado para que se cumplan. Gracias a @ProteCivilSCTF por apoyar. https://t.co/9lgPkw2TZW — Evelyn Alonso 💚💙 (@evebruler) 14 de febrero de 2021

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado este lunes otros 189 contagios de COVID-19 y una muerte más por esta enfermedad. De ellos, 86 se encuentran en UCI (tres más que el domingo), 297 en planta hospitalaria y 6.548 en aislamiento domiciliario. Por islas, Tenerife sumó 74 nuevos casos; Gran Canaria, 86; Lanzarote; 27 y La Palma, tres.

Cabe recordar que entre las medidas de refuerzo por este carnaval se incluye el toque de queda a las 22.00 horas en toda Canarias y un aforo limitado en las reuniones: seis personas máximo para islas en nivel 1, cuatro personas en nivel dos y de solo dos personas en el caso de nivel cuatro. Todas las medidas, aquí al detalle.