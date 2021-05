Lopesan reabre este verano dos de sus hoteles en Canarias

Lopesan Hotel Group refuerza su propuesta para la temporada de verano con la reapertura del Abora Buenaventura by Lopesan Hotels, en Gran Canaria, y del IFA Altamarena by Lopesan Hotels, en Fuerteventura, el próximo 22 de junio.

La reforma integral, llevada a cabo en 2019 en el Abora Buenaventura by Lopesan Hotels hizo ascender al establecimiento a la categoría de 4 estrellas al ofrecer una renovación de las habitaciones, áreas comunes, en las que se combinan los espacios reservados únicamente para adultos y las áreas infantiles, de los restaurantes y piscinas, que han sido completamente rehabilitadas junto con los jardines del hotel. De esta forma, el Abora Buenaventura se une a la propuesta hotelera que la compañía ofrece a sus huéspedes locales, nacionales e internacionales en Gran Canaria, compuesta por el Lopesan Baobab Resort, el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, el Kumara Serenoa by Lopesan Hotels y el Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels.

En Fuerteventura, en la Playa de Jandía, el IFA Altamarena by Lopesan Hotels es un establecimiento de 4 estrellas destinado a aquellos viajeros que quieren disfrutar de unas vacaciones en un privilegiado escenario frente al mar. La propuesta culinaria que presenta el hotel ofrece desayunos, almuerzos y cenas, así como una completa carta de bebidas y snacks. El exuberante jardín tropical y sus tres piscinas exteriores de agua dulce, se mimetizan con el entorno natural, de arena rubia y agua turquesa, que caracteriza a Morro Jable, garantizando la comodidad de los huéspedes adultos y, al mismo tiempo, la mejor diversión para los más pequeños.