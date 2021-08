El Materno Infantil de Gran Canaria cierra una de las plantas para madres para derivar recursos ante la presión asistencial por la COVID

El Materno Infantil de Gran Canaria ha cerrado una de las dos plantas de las que dispone para puerperio, es decir, para madres embarazadas o que ya han dado a luz. Según han confirmado desde el hospital, se ha tomado esta decisión con el objetivo de “optimizar los recursos” para asumir el incremento de la presión asistencial de los pacientes COVID y mantener la asistencia de los que no tienen esta enfermedad. El centro remarca que se va a garantizar la calidad en la atención a las mujeres. No obstante, otras fuentes que conocen el área han señalado a este periódico que mientras se mantenga esa planta cerrada las madres no podrán contar con habitaciones individuales pese a que la estrategia nacional para el parto normal recomienda que se prime la intimidad de las gestantes y es la tendencia hacia la que caminan los hospitales especializados en esta atención.

Las mismas fuentes advierten de que cada una de estas plantas tiene una capacidad para 26 mujeres y que este mismo martes se encontraba ocupada por 30 ya que solo ayer hubo un total de 15 partos, por lo que la ocupación con los recursos actuales suponen según estas fuentes del 101%. A ello se suma que se garantiza el acompañamiento durante este proceso, pese a la pandemia, por lo que en la habitación además de las madres y los bebés se encuentra el padre del bebé u otra madre. Desde el hospital, remarcan que el dato de ocupación varía ya que se producen altas a diario, pero insisten en que durante todo el primer semestre del año ha oscilado en un 42% con las dos plantas abiertas.

El temor de algunas de las fuentes consultadas es que merme la calidad asistencial y que ante una situación de saturación de la planta y a que no se haya reforzado más la plantilla ante el período de vacaciones se derive a estas mujeres a otros espacios del hospital destinados a pacientes que están siendo tratadas por otras patologías, que han salido de una operación, que están siendo sometidas a tratamientos de reproducción… También verían como un fracaso que haya que realizar derivaciones a la privada. El hospital, por su parte, niega que esto vaya a ocurrir y remarca que no hay saturación. “La situación es evaluada diariamente por el equipo directivo en función de la presión asistencial”, subrayan.

Otro de los logros del hospital es que existe un servicio de “hospitalización conjunta” para los casos en los que el bebé requiere ser ingresado para situaciones que no son graves como por ejemplo en casos de ictericia neonatal y en los que puede ingresar con su madre y no romper el colecho. El Materno señala que “no ha sido preciso, por el momento, suspender el programa de hospitalización conjunta, que no obstante en el día de hoy no tiene a ninguna paciente hospitalizada. Además, a día de hoy existe disponibilidad de camas asignadas al servicio de Ginecología y Obstetricia”.

Un servicio que ha sido premiado

Cabe recordar que el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil fue premiado el pasado año como el mejor de España, en la categoría clínica del Área de la Mujer de los Premios Hospitales TOP 20, un programa que evalúa a los centros sanitarios de todo el país. Además, se encuentra entre los 180 mejores servicios hospitalarios del mundo, según la revista Newsweek. Las fuentes consultadas insisten en que si se quiere continuar siendo un centro de referencia deben mantenerse las dos plantas dedicadas al puerperio, la sexta y séptima del complejo, abiertas para poder ofrecer esa atención individualizada que ha hecho posible que cuenten con una de las mejores puntuaciones en los últimos años y no se impregne el servicio de quejas y reclamaciones.