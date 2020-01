Las obras para mejorar la circulación en la GC-1 no empezarán hasta finales de 2022

Las obras para mejorar la circulación en la autovía GC-1 a su paso por Telde no podrán iniciarse hasta finales de 2022, cuando finalice la tramitación del proyecto, ha informado el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis.



Hasta entonces, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha medidas destinadas a agilizar la circulación en horas punta de la mañana y de la tarde en esa zona, ha dicho Franquis tras reunirse con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez; el alcalde de Telde, Héctor Suárez, y la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico, Eva Canitrot.



Las obras no podrán comenzar antes de finales de 2022, porque hace falta un proyecto y cumplir los trámites administrativos necesarios para ponerlo en marcha, ha insistido Franquis.



La iniciativa, que está incluida en el Convenio de Carreteras, tendrá un presupuesto total de 16 millones de euros, que financiará el Gobierno de Canarias.



El proyecto final incluirá los seis anteproyectos que el Cabildo de Gran Canaria tenía para la zona, situada entre la potabilizadora y Las Huesas, y afectara a los accesos, a las vías de servicio y al acceso a las zonas comerciales.



La Dirección General de Tráfico estudiará con el Ayuntamiento de Telde y con el Cabildo de Gran Canaria qué medidas pueden adoptarse para mejorar la circulación en la zona, algo que esperan poder anunciar dentro de algunas semanas, ha dicho el consejero.



Entre ellas puede haber, por ejemplo, una nueva señalización de la vía o una modificación de enlaces.



Estas medidas deben analizarse con detenimiento porque pueden afectar directamente al municipio de Telde, ha dicho Franquis.



En cuanto a la posibilidad de implantar un carril bus VAO, el consejero ha dicho que todas las administraciones coinciden en que, de momento, no es una solución conveniente.



Asimismo, el tren tampoco se maneja como opción para solucionar el problema, pues, a pesar de que el número de viajeros en las guaguas de Global se ha triplicado en los últimos años, la densidad de tráfico se ha mantenido invariable, ha asegurado el consejero del Cabildo.



La comisión formada por representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde y Dirección General de Tráfico que analiza la circulación en la autovía GC-1 ha decidido reunirse cada seis meses.