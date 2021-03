Tenerife y Gran Canaria se mantienen en el nivel 2 de alerta sanitaria, aunque "reforzado" con restricciones adicionales

El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves, 11 de marzo, que las islas de Tenerife y Gran Canaria se mantienen en el nivel de alerta vigente, el dos, pese a que hay datos "preocupantes" en ambas. Así lo ha comunicado Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo regional, tras la celebración del Consejo de Gobierno en el que se han analizado los datos de los informes diarios que emite la Consejería de Sanidad y que contienen los datos epidemiológicos de cada isla. Se trata, sin embargo, de un nivel 2 "reforzado" y que durará dos semanas.

"Subsiste la preocupación del Gobierno por la pandemia, porque si la semana pasada decíamos que la situación en Tenerife no empeoraba aunque tampoco mejoraba", esta semana hay que decir que aunque la situación "está estabilizada, esto no es suficiente, no podemos conformarnos con los números en los que estamos", ha dicho.

Por ello, ha explicado, "debemos aplicar medidas adicionales" de restricción en ambas islas, Tenerife y Gran Canaria. "Si queremos mantener nuestros planes de no hacer un cierre perimetral en Semana Santa, debemos hacer un esfuerzo", ha añadido.

Estas medidas entrarán en vigor en la madrugada del domingo al lunes y entre ellas se incluye la ampliación del toque de queda.

En nivel 1, el mínimo, continúan La Palma, La Gomera y El Hierro. Fuerteventura sigue en el nivel 2 (también reforzado) y Lanzarote, que presentó los datos más elevados de incidencia acumulada y rozó el colapso en la asistencia hospitalaria (única isla que llegó al máximo nivel, el 4, con las restricciones más duras), baja al nivel 2. "La isla ha pasado un período muy duro", ha explicado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que ha hecho hincapié en que allí se ha hecho "un gran esfuerzo" para mejorar sus cifras.

Además, el consejero regional del área ha explicado que en el caso de la isla de Lanzarote, se bajará de nivel 3 a nivel 2 desde las 00.00 horas de este viernes debido a la buena evolución de las últimas semanas y el resto de islas (La Palma, La Gomera y El Hierro) continuarán en nivel 1.

Medidas adicionales en el nivel 2 "reforzado"

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha detallado algunas de las medidas adicionales de ese nivel 2 "reforzado", aunque ha avanzado que los detalles se conocerán en los próximos días, cuando estas sean publicadas en el BOC.

Las reuniones sociales se reducen a cuatro personas.

Se adelanta el toque de queda a las 22.00 horas, hasta las 06.00 horas.

Se reducen los aforos en hostelería y transporte público a los propios del nivel 3.

No se cierran las actividades de interior (hostelería y gimnasios)

La diferencia respecto al nivel 3 "puro", ha dicho el consejero Trujillo, es que no habrá cierre perimetral de las islas.

Más de 60.000 personas inmunizadas

En cuanto a la vacunación, el portavoz Julio Pérez comentó que en las islas ya hay 60.000 personas inmunizadas, lo que supone el 4,5% de la población diana "pero en cualquier caso es una cantidad significativa", al tiempo que comentó que es probable que este jueves que alcance las 200.000 dosis suministradas.

"Si el ritmo de los suministros es el anunciado en los últimos días por parte del Gobierno de España y de la UE, es posible mantener el objetivo de alcanzar en verano el objetivo de vacunación colectiva suficiente para tener seguridad cuando se recupere el turismo", comentó.

Mientras, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, hizo especial hincapié en que Canarias tiene un dispositivo preparado para poder vacunar entre 25.000 y 30.000 personas al día -este miércoles las islas alcanzó su récord con 7.000-.

"Las noticias que tenemos -continuó Trujillo- son que el próximo mes vamos a tener un volumen bastante importante de la vacuna Pfizer", por lo que comentó que si se cumple el calendario se podría llegar al verano con el objetivo de tener un 70% de la población diana vacunada en verano.