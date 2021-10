Nueva Canarias quiere “construir un modelo de futuro desde el canarismo progresista”

Nueva Canarias (NC) quiere “construir un modelo de futuro desde el canarismo progresista”. Así lo ha asegurado el partido en su primer seminario de los Foros Abiertos, centrado en el "valor del proyecto nacionalista progresista y dirigido a los militantes", en el que estuvieron presentes el presidente de la organización, Román Rodríguez, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. También la vicepresidenta primera de NC y alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y la dirigente del partido en Tenerife y directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Carmen Nieves Gaspar.

La formación afirma en un comunicado que el foro tuvo la participación de 140 personas a través de videoconferencia y "más de medio centenar" en la sede de Las Palmas de Gran Canaria. Presentado por la exalcaldesa de Santa Lucía de Tirajana y directora general del Tesoro de la administración canaria, Dunia González, y moderado por el periodista Enrique Bethencourt, el acto se centró en el "valor de la política, su capacidad transformadora de la sociedad y la consecución de este objetivo a través de un proyecto como el de Nueva Canarias", explica el partido.

Carmen Hernández, por ejemplo, expuso su experiencia como alcaldesa de Telde: "No concibo un proyecto nacionalista canario que no apueste por mejorar las condiciones de vida de la gente. Me resisto e indigno a aceptar que Canarias siga condenada a liderar tasas negativas como la de la exclusión social".

Antonio Morales preguntó en su discuro “qué mayor nacionalismo” puede haber que aquel que “busca la soberanía” energética, alimentaria e hídrica de su tierra. Características y valores que, como explicó, "aglutinan el proyecto sostenible integral de ecoisla para Gran Canaria, puesto en marcha desde la Presidencia del Cabildo en los últimos seis años". Además, y como recoge la nota del partido, el presidente del Cabildo grancanario apostó por incorporar a los jóvenes al espacio del canarismo progresista para construir "un modelo de futuro para Canarias que haga frente a la involución de la democracia por parte de los movimientos ultraconservadores, aún residuales en la comunidad".

Carmen Nieves Gaspar, desde su experiencia como alcaldesa de Granadilla desde 2007 a 2011 y enfrentada con su partido al rechazar la construcción del puerto de la citada localidad, afirmó que Canarias “necesita de este partido y, en particular, Tenerife, para propiciar el modelo” de desarrollo proyectado para Gran Canaria. Hace falta, añadió, un nacionalismo que ejerza “como tal” y ajeno a la “defensa de las élites”.

Román Rodríguez concluyó que este V Congreso, previsto para febrero de 2022, servirá para poner en valor “lo que hemos hecho y representamos”, desde una organización política cimentada en base al municipalismo. El presidente de Nueva Canarias animó a la gente de todas las islas a “sumar a este proyecto, porque vale la pena”.