"¿Puedo optar por no llevar a mi hijo al colegio durante la pandemia?": Las AMPAS constatan familias con esta preocupación

Las familias se dividen entre las que apremian a los gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central para que las escuelas reanuden el curso escolar de forma presencial en septiembre y las que tienen miedo de que sus hijos vuelvan a las aulas ante el riesgo de contagio. "¿Puedo optar por no llevar a mi hijo al colegio durante la pandemia?" Las AMPAS constatan esta preocupación de algunas familias. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias explican que este escenario se está estudiando con sus servicios jurídicos. No obstante, ya hay comunidades autónomas que se han pronunciado sobre ello: Andalucía, por ejemplo, subraya que se aplicará el protocolo de absentismo escolar a quienes no acudan a clase.

El presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado, Eusebio Dorta, señala que hay familias que están formulando esta cuestión y que quieren conocer las consecuencias que tendría, por lo que este asunto también se está tratando con juristas para dar una respuesta segura a estas familias. El portavoz de este colectivo recuerda que la comunidad educativa está muy unida en Canarias y que aún existe inseguridad sobre qué panorama se encontrarán las Islas el 15 de septiembre. No obstante, aclara que la última reunión con la Consejería fue positiva; donde los grupos de AMPAS realizaron aportaciones como la incorporación en el protocolo anticovid de la acogida temprana o las actividades extraescolares.

La duda de llevar o no a los menores a clase se extiende por otras comunidades autónomas y se ha llegado incluso a abrir una campaña en la plataforma digital Change.org. El Instituto andaluz para la prevención del acoso escolar lleva más de 15.000 firmas recogidas pidiendo que exista la posibilidad de escoger entre una enseñanza online, semipresencial y “para quien así lo decida voluntariamente, una enseñanza presencial con todas las medidas de seguridad garantizadas y responsabilizadas”.

El Ministerio de Educación no ha respondido aún a las preguntas de este periódico sobre este asunto, pero a la agencia Europa Press le ha recordado que “la escolarización en España es obligatoria de los 6 a los 16 años”, por lo que exceptuando la etapa de infantil y las superiores a 16 años sí que habría que acudir al centro. En concreto, puntualizan que "Desde el Ministerio de Educación y FP siempre hemos defendido que la escuela es insustituible, tal y como afirman numerosos organismos internacionales (Naciones Unidas o la OMS, que abogaba la semana pasada por la reapertura de las escuelas). La escuela es además el mejor elemento para acabar con las desigualdades sociales de origen".

Canarias sigue manteniendo su previsión de comenzar el curso escolar el 15 de septiembre de forma presencial. Eusebio Dorta recuerda, no obstante, que se ha venido trabajando en distintos escenarios según la evolución de la pandemia y apunta que debería además adoptarse según los municipios, ya que hay algunos en los que no hay actualmente casos activos. Subraya que desde su federación tampoco se renuncia a la presencialidad aunque apunta que estarán “vigilantes” para que no ocurra lo del último trimestre del curso pasado y haya alumnos que se queden atrás. Considera que debe existir un buen plan de contingencia para que la educación pueda ir cambiando de modelo según las necesidades del momento. En cualquier caso, insiste en que no quieren que “se hipoteque” el futuro de las actuales generaciones.

Esta semana será decisiva en el ámbito educativo. Este jueves está convocada la Mesa Sectorial de Educación y también habrá reunión entre comunidades autónomas con el Ministerio para abordar lo referente al curso escolar. Este mismo lunes se descartaba retrasar el inicio del curso por parte del Gobierno central.