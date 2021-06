El presidente del Cabildo de Gran Canaria apela a la responsabilidad y la prudencia frente al fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores

El presidente del Cabildo de Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia frente al fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores cuando se pueda mantener la distancia interpersonal a partir de este sábado, 26 de junio. Morales considera esta medida prematura y estima que habría que haber esperado hasta que estuviera vacunada al menos el 50% de la población.

“Me parece que es una medida precipitada que deriva ahora en el conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de la protección. Es absolutamente necesario que llevemos siempre la mascarilla con nosotros y que, cuando nos encontremos con un grupo, tengamos que saludar a una persona a menos de metro y medio o entremos en espacios cerrados nos pongamos la mascarilla” ha asegurado el presidente insular. Por otro lado, ha reconocido que tiene dudas de se consiga “que todas las personas hagan esto” ya que “confiar en la responsabilidad individual no siempre ha dado buenos resultados para controlar la pandemia”.

Morales aseguró que el levantamiento del estado de alarma junto con el fin del uso de las mascarillas en público “ha ido transmitiendo la sensación de que corremos menos riesgo de infectarnos. Pero el virus sigue estando entre nosotros y me preocupa que nos relajemos, que pensemos que ya no vamos a contraer la enfermedad porque no es así. En estos días estamos viendo cómo en España empiezan a aumentar los índices que penetración de la COVID, por lo que confiar en la responsabilidad individual y transmitir la sensación de que la situación está mejor no responde a la realidad”.

El presidente insular se ha mostrado también crítico con las palabras y la actuación del alcalde y el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife oponiéndose a las medidas del Gobierno de Canarias y las recomendaciones de los expertos. A su juicio, Coalición Canaria y el Partido Popular en la capital tinerfeña han iniciado una deriva populista en lugar de gobernar y asumir sus responsabilidades.

“En Canarias ha habido todo el tiempo coordinación entre instituciones, consenso y diálogo fluido. Ponerse en “modo Ayuso”, generar una confrontación entre las instituciones, provocar enfrentamiento con el conjunto de la ciudadanía y propiciar inseguridad y dudas sobre los criterios adoptados me parece peligroso e irresponsable” ha sentenciado en dirigente nacionalista.

El presidente ha hecho un llamamiento a la unidad y la prudencia: “Ahora más que nunca tenemos que ir de la mano, porque lo que suceda en una isla afecta al conjunto del territorio. Utilizar las peores mañas del insularismo para enfrentar a las islas, para cuestionar las decisiones del Gobierno por el origen de los más altos cargos políticos que toman las decisiones me parece deleznable”.

“Hoy más que nunca unidad, luchar para vencer la pandemia, avanzar de manera urgente en el ritmo de vacunación y conseguir ese efecto masivo de protección es la única garantía. Nos estamos jugando mucho. Por lo tanto, responsabilidad individual, responsabilidad colectiva y responsabilidad institucional, ahora más que nunca”, ha concluido Morales.