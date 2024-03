La productora Etiazul publica la identidad y una fotografía de la mujer que denunció a uno de sus directivos por acoso sexual

La productora televisiva Etiazul no para de protagonizar polémicas. A lo ocurrido en el programa Conecta Canarias, que produce para Televisión Canaria, en el que fue censurada la opinión de un tertuliano, se ha unido esta semana su decisión de publicar la identidad y una fotografía de la mujer que denunció a uno de sus directivos, Gregorio Guerra Santana, por acoso sexual y laboral.

Lo hizo Etiazul en la web de su propiedad Tiempo de Canarias, que dirige el periodista Pedro Guerra Santana, hermano del directivo denunciado y a su vez productor ejecutivo del programa Conecta Canarias. En una noticia que mereció la apertura de esa web, se puede leer como titular “Archivada la denuncia falsa contra el director de Televisión Mogán”, y en su subtítulo, “El juez no da credibilidad alguna a la denunciante, que llegó a presentar un informe firmado por un psicólogo infantil”. La información va acompañada por una fotografía de la mujer que denunció a Gregorio Guerra por acoso sexual, cuyo nombre se puede leer en el cuerpo de la noticia.

Gregorio Guerra, efectivamente, dirige la televisión pública adscrita al Ayuntamiento de Mogán que explota Etiazul mediante unas encomiendas también rodeadas de polémica tras descubrirse que el consistorio había fraccionado contratos por una suma superior a los 300.000 euros para pagar diferentes servicios a la productora sin el requerido soporte legal. La Fiscalía ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de San Bartolomé de Tirajana donde de momento se investiga a la alcaldesa, Onalia Bueno, y la presidenta de la empresa pública Mogán Sociocultural, Grimanesa Pérez.

La mujer, empleada por Etiazul para prestar su trabajo en la televisión municipal de Mogán, denunció a Gregorio Guerra por varios hechos ocurridos durante los primeros meses de 2022. Uno de ellos incluyó frases como “ese culo me lo voy a follar” y agresiones sexuales, como tocarle el culo. Tras presentar una denuncia ante la Guardia Civil, la trabajadora fue despedida de Etiazul, lo que también ha motivado un litigio laboral.

La abogada de la víctima, Reyes Martel, ha anunciado acciones legales contra Tiempo de Canarias, el autor de la noticia, Ruymán J. Jiménez, y contra Pedro Guerra, por las acusaciones vertidas contra su clienta y por revelar su identidad y publicar una fotografía donde se le identifica plenamente.

La denuncia contra Gregorio Guerra fue archivada este lunes, 4 de marzo, mediante un escueto auto de sobreseimiento provisional que la defensa de la denunciante ha anunciado que va a recurrir en reforma y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. A pesar de que Etiazul sostiene que el archivo ha sido “tajante”, lo cierto es que el juez dice que “atendiendo a la existencia de versiones contradictorias y a la falta de cualquier prueba objetiva por la que deban proseguir las actuaciones (...) procede decretar el sobreseimiento provisional”.

La letrada Reyes Martel, que representa a la víctima, ha asegurado a este periódico que el sobreseimiento provisional se ha producido sin que el juez instructor haya practicado algunas de las diligencias solicitadas, como las declaraciones testificales de un testigo, de un perito forense y del psicólogo que está tratando a la trabajadora despedida.

El sobreseimiento se produjo el mismo día en el que el juez instructor, Rodrigo Álvarez Riquelme, dictó otro auto dándose por notificado de la decisión del denunciado de retirar la batería de recursos interpuestos contra la instrucción, particularmente el de apelación ante la Audiencia Provincial que había anunciado frente a un auto de 9 de noviembre de 2022.

Durante el período de la instrucción, el Ayuntamiento de Mogán no tomó ninguna medida ni apartó a Gregorio Guerra de la televisión, de la que ha seguido siendo director. En el pleno de 3 de junio de 2022, el vicealcalde del municipio, Mencey Navarro (Ciuca), aseguraba que no se habían tomado medidas porque no tenía ninguna comunicación oficial al respecto. En julio de ese mismo año, Guerra y la denunciante declararon ante el juez.

La productora Etiazul está mayoritariamente participada en su capital por el grupo empresarial Newport, pero mantiene en sus puestos de máxima relevancia a los hermanos Gregorio y Pedro Guerra Santana. Este último actúa como director de la web Tiempo de Canarias y como productor ejecutivo del programa Conecta Canarias, contratado por Televisión Canaria para la importante franja diaria de la tarde en la cadena pública.

La semana pasada esta misma productora protagonizó un grave incidente al censurar la opinión de uno de sus contertulios en ese programa, Francisco Pomares, lo que motivó que la administradora única de la cadena, María Méndez, se viera obligada a responder a tres preguntas ante la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias. Allí anunció algo inusual: que dictaría una instrucción para que a partir de ahora se incluya en los contratos que el ente público firme con productoras privadas para recordarles una obviedad: que deben respetar los preceptos constitucionales del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información.

Etiazul es la misma productora que durante años se benefició en exclusiva del comportamiento anómalo detectado en dos audímetros durante una investigación que desembocó en la retirada de esos aparatos de medición de audiencia por la empresa Kantar Media. Esos dos hogares canarios se conectaban a la Televisión Canaria exclusivamente cuando se emitían los programas de Etiazul, entre otros Confesiones y Aquí la Tele, manipulando el número de invitados presentes ante el televisor hasta el máximo posible, de modo que la audiencia llegaba a triplicarse respecto a la llamada audiencia lineal sin invitados. Esos comportamientos anómalos dieron lugar a que Kantar Media se viera obligada a cambiar sus algoritmos respecto a los invitados para impedir nuevas manipulaciones en el futuro.,

A pesar de ese episodio, el Gobierno de Fernando Clavijo impuso que Etiazul fuera contratada por RTVC para hacerse cargo del magazine de tarde de la Televisión Canaria. Además de las polémicas que ha protagonizado, el programa ha resultado ser un fracaso de audiencia.