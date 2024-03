RTVC anuncia medidas para que las productoras garanticen la libertad de expresión tras la censura en un programa

La administradora única de Radio Televisión Canaria (RTVC), María Méndez, ha anunciado este lunes que se va a elaborar una instrucción que tendrán que firmar todas las productoras que realicen contenidos para el ente con el fin de que se garantice la libertad de expresión. El objetivo, ha dicho, es que se “clarifique y especifiquen” los contenidos con los principios rectores del ente.

Méndez ha realizado este anuncio en la comisión de control de RTVC en el Parlamento de Canarias tras las preguntas realizadas por tres diputadas en relación a la censura que se produjo en el programa Conecta Canarias. La pasada semana, el periodista Francisco Pomares fue interrumpido en directo por la presentadora por “órdenes de dirección” mientras intentaba hablar del caso que en el que se investiga a unos empresarios por delito fiscal tras un contrato de material sanitario durante la pandemia.

“Lo que vimos no tiene justificación”, dijo María Méndez. Según explicó, se trata de un “caso aislado de censura”, un “hecho inaceptable” que, según defendió, no es responsabilidad directa del ente, “de la que no partió orden ni indicación ni de ninguna persona adscrita al ente ni menos de mi persona” ya que se trata de una productora externa. No obstante, ha insistido en pedir disculpas. “No vengo a excusarme”, apuntó.

Méndez remarcó que el mismo tema fue tratado en los servicios informativos de RTVC y que minutos después de conocerse la noticia estuvo publicada en la web del ente. Según explicó, “de inmediato” requirió a la empresa productora para que “asumiera su responsabilidad y tomara decisiones”.

La administradora única recordó que como consecuencia, la productora del programa (Etiazul) anunció que “revoca la figura del director” del espacio, Fernando Rizo. Además, remarcó que el día 28 de febrero el programa Conecta Canarias dedicó un amplio espacio a analizar y debatir la información sobre la investigación a esos empresarios.

Méndez hizo hincapié en que la Ley por la que se rige el ente deberá facilitar el debate democrático y la libertad de opiniones, “en un marco que nos lleva a considerar no solo necesidad de promover espacios de opinión y debate sino garantizar la variedad de opiniones”.

Según indicó, se reforzará la figura del delegado, que es el encargado de revisar el contenido de las producciones externas. Méndez sostuvo que desde la perspectiva de ente público se debe garantizar la separación entre información y opiniones y, que no se promueva la difusión de noticias sin contrastar, pero que las personas que son invitadas “se comporten de manera fundamentada” de acuerdo al código deontológico. En este sentido, recomienda anticipar la clarificación y especificación del tratamiento de la información.

La diputada socialista Nira Fierro celebró que la administradora única rechazara esta censura con “contundencia” y le recordó que lo que suceda en el ente es responsabilidad suya de manera directa o indirecta. Así mismo condenó los comentarios machistas que está sufriendo la presentadora de Conecta Canarias. “Hemos visto comentarios machistas y paternalistas”, ha insistido la diputada.

“¿Comparte las palabras del señor Pomares que dice que el pinganillo está para recibir consejos, advertencias y también órdenes?”, preguntó a María Méndez a la vez que afeó que Vidina Espino que en la pasada legislatura hablaba del código deontológico y añadió que no sabe “qué habría pasado” si un hecho como este hubiera ocurrido en la legislatura anterior.

Vidina Espino (diputada actualmente de Coalición Canaria) aprovechó su intervención para cargar contra el Gobierno anterior y dedicó parte de su tiempo a hablar de los casos mascarillas y a recordar que su partido promueve una comisión de investigación en el Parlamento. “Estamos en nueva etapa en TV Canaria, en una etapa de libertad donde no cabe la censura que se dio en el pasado”, dijo.

Por su parte, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, también se pronunció sobre este caso e hizo preguntas al respecto. La parlamentaria defendió la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de RTVC, incluidos los del programa Conecta Canarias, en el que recordó que participa en ocasiones.