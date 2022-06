El reto de bajar las ratios en Canarias: sindicatos piden mantener el profesorado de refuerzo COVID para este fin

Rebajar el número de alumnado por docente es uno de los retos del sistema educativo y los expertos avanzan que es vital para mejorar la calidad de la enseñanza. Varias comunidades autónomas, como por ejemplo Navarra, ya está incorporando el modelo de dos docentes por aula, como recogía un reciente reportaje de El País. El aumento de plantilla y la progresiva bajada de ratios es una de las reivindicaciones históricas del profesorado y así lo siguen solicitando sindicatos de la enseñanza pública. Esta misma semana, Anpe (el de mayor representación en el Archipiélago) solicitaba una reunión a la Consejería para abordar el tema de las plantillas. STEC-IC, otro de los grandes sindicatos, también pelea por este aumento de medios en Canarias.

El abandono educativo temprano registra la cifra más baja de la historia de Canarias

Saber más

Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, está convencido de que la calidad de la enseñanza mejora con una bajada de ratios y apunta que el año pasado en esta comunidad autónoma se logró ligeramente. El pasado curso escolar, la Consejería de Educación que lidera Manuela de Armas (PSOE) contrató 600 profesores y profesoras aproximadamente como refuerzo COVID, menos que el año anterior, pero una cantidad superior a la de otras comunidades autónomas. Entonces, planteó un plan estratégico plurianual que permita ir reduciendo las ratios de manera progresiva ya que, a juicio del sindicato, la reducción de alumnado por aula debe plantearse en todas las etapas educativas independientemente de la pandemia.

Crespo defiende que si el año pasado Canarias rebajó esas ratios un mínimo es posible seguir en esa línea, bajando el número de alumnado por aula un poco cada año. Además, remarca que existe la posibilidad de que este año se dé un avance aprovechando esa plantilla contratada como refuerzo COVID, esperando que “no sea necesaria de nuevo para ese fin”, matiza.

Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC, aboga por que se mantenga la plantilla de profesorado o incluso se refuerce como se hizo en los dos últimos años, porque “entre otras cosas se ha demostrado la utilidad de cara a la calidad de la enseñanza”, apunta.

Abandono escolar temprano

En este sentido, apunta que la última encuesta de población activa de la EPA ya indicó que el porcentaje de abandono escolar temprano había caído al 11%, “incluso por debajo de la medida estatal, algo que no se veía en décadas”, remarca. El docente relaciona entre las causas el hecho de haber podido dar al alumnado un “trato más personalizado”. En este punto, Crespo celebra esa reducción histórica del abandono escolar temprano, aunque apunta que otra de las principales razones es precisamente el contexto de crisis, ya que Canarias es una comunidad muy dependiente del sector turístico y la hostelería, castigados durante la pandemia.

El sociólogo y director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, Saturnino Martínez explicó en un reportaje con Canarias Ahora que en las crisis llevan a que existan más personas estudiando. No obstante, remarcó que esta no tiene nada que ver con la de 2008 y existe un componente que es “cómo ha afectado la desconexión escolar”. En cualquier caso, el sociólogo sí confirmó la relación entre paro y no tener estudios, que es un patrón que insiste en que se repite tanto en Canarias.

La apuesta por la FP y el aumento de plantilla

Un factor en el que sí coincidió la Consejería de Educación en su balance a la hora de valorar la reducción del abandono escolar temprano ha sido la ampliación y diversificación de la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional y la implementación de nuevas acciones dirigidas a reforzar la atención a la diversidad del alumnado. Así, se amplió la oferta educativa para el presente periodo lectivo, con el aumento de grupos en las enseñanzas de FP, Deportivas, y de Artes Plásticas y Diseño y el incremento de la Red de centros que ofrecen estos estudios profesionales.

Entonces, también hizo referencia a otras medidas de Educación como el incremento de las plantillas docentes respecto a etapas anteriores y la reducción de ratios en todos los niveles de la enseñanza no universitaria. Según indicó la consejera, se han eliminado los grupos mezcla del 3º ciclo (5º y 6º curso) de Educación Primaria, y se ha rebajado el criterio de escolarización de los grupos mixtos en el 2º ciclo (4º y 5º curso) hasta un máximo de 20 alumnos y alumnas, frente a los 23 actuales).

En relación a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la responsable del área explicó que las ratios se han reducido a un máximo de 27 estudiantes por grupo en 1º de ESO, medida que se extenderá al resto de cursos en una aplicación progresiva. La ratio alumnado/grupo establecida para Bachillerato es de 30 alumnos y alumnas.

Más financiación

La plataforma por el 5% del PIB en Educación ha reiterado numerosas veces la necesidad de que Canarias cumpla con su ley educativa y destine este porcentaje del Producto Interior Bruto a la enseñanza. El colectivo también propuso el pasado mes de abril un plan plurianual para lograr este objetivo. De esta manera, propone fijar una senda de manera que en 2022 se destine el 4,29 del PIB; al año siguiente, el 4,53; en 2024, el 4,76 y en 2025 el ansiado 5%. La Ley educativa de Canarias mandaba a destinar este porcentaje del PIB a Educación este año, algo que no se ha cumplido.

Para cumplir con este mandato, la plataforma cree que es necesario utilizar como marco los escenarios de crecimiento económico contenidos en el informe Previsiones económicas de Canarias. Escenarios del impacto del Covid-19 y de la situación en Ucrania (30 de marzo de 2022) publicado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias , y actualizarlo, proyectando los escenarios hasta 2025, y actualizando en base a las nuevas previsiones macroeconómicas.