Sanidad notifica 152 casos de COVID en Canarias y el fallecimiento de una mujer en las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad ha notificado este sábado 152 nuevos casos de COVID en Canarias y el fallecimiento de una mujer. Tenía 83 años, y es un caso deyectado en un brote familiar.

La mujer permanecía ingresada en Tenerife y padecía comorbilidades previas, ha señalado Sanidad. El total de personas fallecidas en las Islas por la pandemia asciende a 342 personas.

El total de casos acumulados en Canarias es de 21.902. No obstante, se trata de datos provisionales pues, tal y como se indica desde el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, desde este momento no recepcionará por parte de las Comunidades Autónomas información epidemiológica los fines de semana y festivos, por lo que no habrá comunicación de datos completos ni se actualizará la web de Grafcan esos días como venía siendo habitual. Así, la actualización diaria volverá a estar activa los días laborales a partir de este miércoles 9 de diciembre.

Los datos contenidos en las notas de prensa (que sí se seguirán enviando a diario como hasta ahora) pueden sufrir variación una vez sean revisados epidemiológicamente y consolidados por la Dirección General de Salud Pública según los protocolos establecidos, por lo que en los días sucesivos pueden surgir discrepancias en la actualización de los datos contenidos en la web de Grafcan.

Por islas, Gran Canaria suma este sábado 7 casos por lo que sus acumulados se sitúan en los 9.565; Tenerife cuenta con 9.568 casos acumulados, ya que suma 133 nuevos positivos, mientras que Lanzarote incrementa en 5 sus casos, situándose sus acumulados en los 1.434. Por su parte, Fuerteventura alcanza los 931 casos acumulados, al sumar 6 nuevos positivos en las últimas horas. La Palma registra 1 nuevo caso, por lo que sus acumulados ascienden a 219. Finalmente, La Gomera y El Hierro, sin nuevos casos registrados ayer, mantienen sus acumulados en 116 y 69, respectivamente.