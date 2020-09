La sede del Cabildo de Gran Canaria recibe un reconocimiento internacional como paradigma de la arquitectura moderna en España

El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria ha reconocido la Casa Palacio del Cabildo de la isla como edificio paradigmático de la arquitectura moderna y le ha concedido la Placa DOCOMOMO.

La Casa Palacio del Cabildo Insular de Gran Canaria es un edificio racionalista que fue proyectado por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre en la década de los años 30 del siglo XX, ha indicado el decano del colegio profesional, Vicente Boissier.

Miguel Martín también fue el encargado del trazado de la ciudad, por lo que el emplazamiento no es arbitrario sino específico y concreto para la Casa Palacio. La ubicación de la construcción, entre la ciudad antigua y la ciudad nueva, subraya su carácter público, destaca el Cabildo en una nota de prensa, que añade que la composición sigue un patrón clásico de organización en tres cuerpos: el central y de acceso; el de naciente, que resuelve las medianeras; y el de poniente, que incorpora la alineación no ortogonal de la calle de Pérez Galdós.

DOCOMOMO es un término que procede de las siglas Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement. Es una organización internacional creada en 1990 con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

Asimismo, Boissier ha indicado que del 2 al 9 de octubre se celebra la sexta edición de la Semana de la Arquitectura (06SA), organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria.

Con un programa adaptado a los protocolos sanitarios actuales, la mayoría de los actos será en formato virtual y los que sí serán presenciales contarán con limitación estricta de asistencia.

El tema central de esta edición serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto el objetivo 11, que se refiere a las Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Contará con una ponencia inicial de César Ruiz-Larrea, precursor de la sostenibilidad aplicada a la arquitectura en el Estado español, mientras que el lunes 5 de octubre acercará su proyecto Life Reusing Posidonia 14VPO el arquitecto Carles Oliver.

Igualmente, el arquitecto canario Fernando Menis participará el jueves 8 de octubre. Es autor, entre otros, del edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias (1999). Todos estos actos serán en formato virtual a través de la web de la 6ª Semana de la Arquitectura.

Asimismo, dentro de las iniciativas de la 06SA, el COAGC organiza un concurso de fotografía con la temática del cambio del entorno arquitectónico por la COVID-19 y las ODS, unos premios que se entregan en la clausura del día 9 de octubre.

Por otro lado, la Fundación Martín Chirino acogerá una exposición llevada a cabo por los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Tokio y de la ULPGC.

El fin de semana del 3 y 4 de octubre tienen lugar los Bicipaseos, iniciativa comandada por el arquitecto Vicente Díaz que recorre la ciudad con el objetivo de difundir la obra de Salvador Fábregas. Será con limitación de diez personas, pero se ofrecerán al menos dos turnos por día. La actividad requiere inscripción a través de la web arquitectosgrancanaria.es.

En la clausura del día 9 de octubre se entregarán los galardones del concurso de fotografía y de la segunda edición del Premio Miguel Martín-Fernández de la Torre, que reconoce a las mejores obras arquitectónicas realizadas en la isla en los años 2018 y 2019.

Los ganadores recibirán posteriormente las condecoraciones, dado que este acto será emitido, como la mayoría de la Semana, por vía telemática.