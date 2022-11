Tenerife acoge los premios internacionales a la visibilidad lésbica: ''Los derechos de las mujeres lesbianas están en riesgo por partida doble''

Tenerife acoge este viernes los Premios Internacionales a la Visibilidad Lésbica. Esta gala tiene como objetivo reconocer las contribuciones de las mujeres lesbianas de todo el mundo a diferentes ámbitos de la vida, como el activismo, el deporte, los negocios o la cultura. Los fondos recaudados en esta edición, organizada por EurocentralAsian Lesbian Community (EL*C) y LesWorking, irán destinados a ayudar a las mujeres LBQ y a las personas no binarias que sufren la guerra de Ucrania.

La gala tendrá lugar este viernes 18 de noviembre en el Auditorio Adán Martín . “Son unos premios históricos. Hay muchas galas de premios LGTBI en el mundo, pero es cierto que no hay prácticamente galas de la L, que premien a las mujeres lesbianas por ser referentes para toda la comunidad”, subraya Marta Herraiz, fundadora de la red profesional para mujeres lesbianas y bisexuales LesWorking. El encuentro estará presentado por la poeta Joëlle Sambi y la comediante Patricia Galván. Además, contará con las actuaciones de la estrella del rock indie Michi y la artista flamenca Noelia “La Negri”. Para concluir, Sofía Cristo ofrecerá una sesión de DJ.

La EL*C, una de las organizadoras del evento, ofrece ayuda humanitaria a dos refugios LGTBQI+ en Ucrania, gestionados por la organización colaboradora Insight. También ofrece subvenciones para garantizar el paso seguro de estas personas a otros países, líneas de ayuda, recogidas en las fronteras y reubicaciones en países seguros. “Las personas ucranianas no siempre tienen el apoyo de sus familias, por lo que huyen de dos conflictos: el familiar y el de la guerra”, ha explicado en una entrevista concedida a este periódico Eva Nanclares, abogada, empresaria y directora general de LesWorking.

“Cuando nos movilizamos hasta la frontera con Polonia para ayudar también teníamos que ser discretas, porque este tampoco es un país LGTBIfriendly”, añade. Para las personas del colectivo, no solo es complicado escapar del país, sino también encontrar un lugar seguro en el que ser acogidas. “Generamos una red de acogimiento solidario en toda Europa, que daba ciertas garantías a las personas refugiadas de que iban a llegar a un entorno seguro”, explica. En este punto, las mujeres trans sufrían especiales dificultades para escapar, puesto que su documentación no les reconocía su identidad y tenían que quedarse en Ucrania para combatir en el ejército.

El reto de ser visibles

“Las mujeres lesbianas encarnamos el desafío más grande del heteropatriarcado”, apunta Eva Nanclares. “Las lesbianas estamos infrarreconocidas siempre. Caemos en el hueco entre los temas de mujeres y del colectivo LGTBI. Somos mucho menos visibles que los hombres gays porque tenemos la sensación de que se nos va a penalizar”.

Tanto Nanclares como Herraiz describen España como un país pionero y privilegiado en materia de derechos del colectivo, pero también coinciden en que queda mucho por hacer. “La palabra lesbiana sigue siendo considerada por muchas personas un insulto. Sigue siendo la palabra más buscada en los buscadores de pornografía dirigidos al público masculino. La palabra tiene aún una serie de estigmas y connotaciones contra los que es importante reivindicar y luchar para que sea una palabra normalizada igual que el rol de las mujeres lesbianas en la sociedad”, insiste Herraiz.

Comunicación y referentes

Visibilizar al colectivo LGTBI es especialmente importante en la actualidad ante el ascenso de los discursos de extrema derecha. “Los derechos de todas las mujeres están en riesgo, y los de las mujeres lesbianas por partida doble. Cada vez más tenemos que hacer este tipo de actos no solo para no dar pasos hacia atrás, sino para dar pasos hacia adelante y no volver a la oscuridad”, sostiene Eva Nanclares.

Los discursos de odio y los bulos encuentran un importante altavoz en las redes sociales. Para combatir esta amenaza, Nanclares apela a la educación. “Es esencial en todas las etapas, porque los mensajes negativos inundan todas las redes sociales. Tenemos que difundir nuestro mensaje por todos los medios que podamos y también encontrar referentes”, propone.

“Nos faltan referentes por todos sitios. En la ficción, en las series, en las películas… Que sepas que tu vecina está casada con otra mujer, que sepas que la pareja de tu compañera de trabajo es una mujer… La visibilidad en el día a día es lo más importante, pero sigue faltando porque sigue habiendo mucho miedo a exponerse”, apunta Marta Herraiz. La fundadora de LesWorking detalla que solo 3 de cada diez mujeres están completamente fuera del armario en sus entornos profesionales.