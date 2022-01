Tenerife, pasto de la COVID-19: todos sus municipios están en riesgo extremo

Todos los municipios de Tenerife están en riesgo extremo por alta incidencia de COVID-19. Así lo arrojan los datos del último Informe Diario de Situación COVID en Canarias de la Consejería de Sanidad, con datos consolidados del 6 de enero, que muestra (como lo llevaba haciendo días atrás) que cumplía con todos los requisitos para pasar a nivel 4 de alerta sanitaria, una decisión que finalmente tomó el Consejo de Gobierno el pasado viernes, 7 de enero. No ha sido hasta este lunes cuando han entrado en vigor las restricciones propias del nivel más alto, en el que está la isla por segunda vez desde que comenzó la pandemia.

De las grandes ciudades de Tenerife (aquellas que tienen más de 40.000 residentes), destacan los datos de las más pobladas: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Con una incidencia acumulada a 14 días (IA14) de 2.742 y 2.642 casos/100.000 habitantes, respectivamente, estas localidades copan los nuevos contagios que se han producido en la isla durante las últimas dos semanas, llegando a sumar casi 10.000 nuevas infecciones entre las dos durante ese periodo de tiempo.

La Orotava, la localidad menos poblada dentro de las grandes ciudades de Tenerife, también registra una IA14 preocupante, casi la misma que la de Santa Cruz (2.747 casos/100.000 hab.), un dato que se explica al ver la cantidad de nuevos contagios que se han producido en los últimos 14 días: 1.159.

La IA14 de Arona, Adeje y Granadilla de Abona también sobrepasa los 1.500 casos/100.000 personas, aunque la de esta última acaricia los 2.000.

El resto de municipios de Tenerife, que no cuentan con más de 40.000 habitantes, también están en riesgo extremo por la pandemia. No obstante, el empeoramiento de su situación es evidente, hay que recalcar que en los lugares con densidades poblacionales más bajas, cualquier cambio epidemiológico, como un ligero aumento de los contagios, provoca una subida explosiva en la curva de incidencia. Este es el caso de Los Silos, que con una población que no llega a los 5.000 habitantes está en riesgo extremo por haber anotado 62 contagios en dos semanas.

El criterio de la Consejería de Sanidad para distribuir los casos en el informe epidemiológico se basa en el lugar de residencia del contagiado y no según el centro sanitario que realiza el seguimiento del positivo (como hace la web de Grafcan).

Desde el comienzo de la pandemia en el Archipiélago, la isla de Tenerife ha mostrado una distribución de casos que ha afectado a todos sus municipios. A diferencia de la otra isla capitalina, Gran Canaria, donde los positivos se concentran en Las Palmas de Gran Canaria, su capital, en Tenerife, cuando aumentan los casos, lo hacen tanto en el norte de la isla, como en el sur y en la zona metropolitana.

La Consejería de Sanidad, que ha intentado en diversas ocasiones explicar por qué esta isla presenta este patrón y lidera casi siempre los contagios, los casos activos y las muertes, ha explicado en olas anteriores que tiene que ver con la forma de sociabilizar en la isla, con muchos desplazamientos por toda la geografía insular, entre otras causas.

De ahí que el empeoramiento esta vez no se dé solo en los municipios más poblados, o los más turísticos, sino en todos, con riesgo extremo en todos los indicadores epidemiológicos de todos los municipios tinerfeños.