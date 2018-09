Las universidades canarias sacan mala nota en su examen de trasparencia

Las dos universidades públicas canarias han obtenido notas bajas en sus índices de transparencia, en torno a cinco puntos sobre los diez posibles, según la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones informativas, ha informado el Comisionado de Transparencia de Canarias.



La Universidad de La Laguna (ULL) ha obtenido 5,65 puntos, mientras que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se queda en 4,86, según se concluye en el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias 2017) elaborado por el Comisionado de Transparencia de Canarias después de revisar la autoevaluación que hizo cada centro docente.



"Ambas universidades se mueven en los márgenes escuetos del aprobado en sus portales de transparencia, a pesar de ser grandes organizaciones con personal muy cualificado, a diferencia de los pequeños ayuntamientos o cabildos", les reprocha el comisionado, Daniel Cerdán, en un comunicado.



Pese a ello, no consta que los ciudadanos tengan "muchos problemas" cuando preguntan o piden información a las dos instituciones, aunque "también es verdad que los ciudadanos no están preguntando mucho ni a las universidades ni a ninguna administración".



Aunque debido a la actualidad informativa en otras comunidades se han planteado reclamaciones ante órganos garantes de transparencia frente a la negativa universitaria a entregar tesis doctorales, en las que siempre se ha dado la razón a los reclamantes, en Canarias no se han presentado reclamaciones de este tipo ante el Comisionado de Transparencia.



Las cinco reclamaciones resueltas hasta ahora por el Comisionado frente a negaciones de información de las universidades canarias han sido favorables para los reclamantes y en todos los casos consta que las universidades cumplieron las resoluciones, aunque en uno de ellos no hay confirmación de que la entregara totalmente.



Respecto a los portales de transparencia, ninguna de las dos universidades publica información sobre las concesiones de servicios públicos; solo la Universidad de La Laguna informa sobre la normativa, el patrimonio, las obras públicas, las ayudas y subvenciones y la estadística, mientras que solo la ULPGC informa sobre sus planes y programas.