VÍDEO | Vuelos rasantes sobre lava, tubos volcánicos y nubes de ceniza, los mejores vídeos de la erupción de La Palma, un año después

El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, está a punto de cumplir un año. La erupción comenzó un 19 de septiembre de 2021 a primeras horas de la tarde y no fue hasta el 13 de diciembre cuando dejó de dar señales de tremor. No obstante, no fue hasta el día de Navidad, el 25 de diciembre, cuando oficialmente las autoridades lo dieron por apagado.

Durante 85 días, la isla vivió un otoño volcánico de devastación, sufrimiento e incertidumbre. En esos meses, La Palma fue testigo de las imágenes más duras, pero también de las más extraordinarias.

En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, la primera imagen que dejó para la historia el volcán de Cumbre Vieja fue, precisamente, su nacimiento:

La lava comenzó a arrasar con todo a su paso, incluidas viviendas, iglesias, colegios y suelo agrícola.

Tras 10 días de erupción, la lava logra alcanzar el mar y forma un nuevo delta lávico.

Aunque seguía invadiendo numerosas hectáreas de suelo.

También ha sido impresionante observar cómo la vida se ha abierto paso en el delta lávico.

Un jameo abierto permitió mostrar el interior de un tubo lávico en un vídeo grabado por el Servicio de Trabajos Aéreos del IGME, junto con el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno canario.

Gracias a la tecnología, en particular a los drones, se pudo observar el avance de las coladas de una manera nunca antes vista. En la imágenes, grabadas en este caso por Radio Televisión Canaria, se observa cómo en algunos puntos se sumergen bajo tierra, para continuar su avance por túneles lávicos por el Valle de Aridane. En redes, los usuarios comentaron su parecido con la película El señor de los anillos.

Tras el fin oficial de la erupción, las autoridades contabilizaron en 1.219 las hectáreas engullidas por las coladas.