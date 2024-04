Fred. Olsen Express confirma que la caída de un coche al mar desde un ferry “no se debió a un golpe de mar”

La naviera Fred. Olsen Express ha explicado este miércoles que el incidente ocurrido el pasado 30 de marzo en el que un coche cayó al mar desde un ferry que cubría la ruta entre La Gomera y Tenerife no se debió a un golpe de mar.

Según ha explicado la compañía, la familia afectada fue atendida desde el primer momento por la tripulación a bordo y posteriormente por directivos de la empresa a su llegada al puerto de Los Cristianos, “minimizando el impacto que este incidente les provocaba”.

La naviera ha indicado también que el coche, que cayó al mar a los pocos minutos de que el barco comenzara su travesía, ya ha sido recuperado, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, la Guardia Civil y la barcaza de servicios Trames Diez, “estando informado su propietario en todo momento”.

Fred. Olsen explica que, tras la investigación interna realizada y las evidencias halladas en la extracción del automóvil, “el informe determina que las medidas propias de cualquier vehículo que aseguran su inmovilización al ser aparcado no actuaron correctamente. El modelo afectado es un todoterreno de gran tamaño y, aunque en este caso concreto las medidas indicadas en el protocolo de la naviera no evitaron el incidente, otros vehículos de igual porte aparcados a su lado no se vieron afectados”.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, destaca que “este incidente es un hecho totalmente aislado, provocado por una concatenación de circunstancias, que se hubiera evitado con que una sola de ellas hubiera funcionado correctamente. Cuando las instrucciones y los procedimientos se realizan adecuadamente, se hace inviable el desplazamiento de cualquier tipo de vehículo en bodega, independientemente de las condiciones marítimas. De hecho, otros automóviles similares en peso y dimensión que viajaban también cerca de la salida, en este mismo trayecto, no se movieron”.

Y añade que “desde Fred. Olsen Express, queremos tranquilizar a los viajeros y desmentir algunas informaciones surgidas al respecto, insistiendo en la importancia que tiene el seguir escrupulosamente las instrucciones que la tripulación traslada a la hora de aparcar los vehículos en los garajes de los barcos. Evidentemente, tras evaluar los hechos y las actuaciones realizadas ese día, hemos reforzado el protocolo de revisión de estacionamiento en garaje, tanto para los pasajeros como para tripulación. Y, por supuesto, hemos procedido a recuperar el vehículo del fondo del mar para evitar posibles contaminaciones en el futuro, cuando la corrosión del agua actuara sobre el mismo”.

El protocolo de estiba de vehículos en garaje incluye un estudio previo a cada viaje, coordinado por el primer oficial, para hacer una distribución óptima y un reparto equilibrado de los pesos, teniendo en cuenta diferentes factores para la navegación, explica la naviera. Asimismo, los marineros guían a los conductores durante su acceso al barco y les indican dónde estacionar, además de informarles de que giren la dirección completamente a una banda, pongan la marcha adecuada y accionen el freno de mano correctamente. Además de estar también presente en otras señalizaciones y en el vídeo de seguridad. Después, en función de la ubicación del vehículo y/o las condiciones meteorológicas, se colocan en las ruedas los correspondientes calzos de goma, añade. Una vez que el pasaje sube a cubierta, los marineros hacen una primera ronda de seguridad comprobando que todos los coches están correctamente asegurados. En ocasiones se ha tenido que avisar a pasajeros que, por ejemplo, se han dejado luces encendidas, alarmas puestas o vehículos que se mueven ligeramente por no tener el freno de mano correctamente fijado.